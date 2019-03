Avocats sans frontières Canada salue l'arrivée de deux des « réfugiés Snowden » au Canada





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Avocats sans frontières Canada se réjouit de la décision du Gouvernement du Canada d'accueillir madame Vanessa Rodel et sa fille Keana à titre de réfugiées au Canada. Mme Rodel et sa fille comptent parmi les sept demandeurs d'asile à avoir hébergé le lanceur d'alerte Edward Snowden à Hong Kong en 2013.

Avocats sans frontières salue madame Rodel et les autres « réfugiés Snowden » pour le courage et l'altruisme dont ils ont fait preuve. Avocats sans frontières salue également le travail acharné de leur avocat à Hong Kong, Me Robert Tibbo, et de leurs avocats canadiens réunis au sein de l'ONG For the Refugees, l'organisation canadienne qui parraine les « réfugiés Snowden » et qui a présenté leur demande de statut de réfugié au Canada.

Avocats sans frontières s'est impliquée dans le dossier à la demande de For the Refugees parce que le droit à la représentation juridique des « réfugiés Snowden » à Hong Kong était menacé. Avocats sans frontières est intervenue en appui à Me Robert Tibbo, qui subissait les contrecoups du fait qu'il représente Edward Snowden et de son engagement indéfectible envers les « réfugiés Snowden ».

« Le droit d'être représenté dignement, particulièrement pour des personnes en situation de vulnérabilité comme madame Vanessa Rodel, sa fille Keana et les cinq autres "réfugiés Snowden", est fondamental », a commenté Me Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières. « Au cours d'une mission réalisée à Hong Kong dans le cadre de cette affaire, j'ai moi-même eu l'opportunité de constater à quel point les "réfugiés Snowden", Me Tibbo et For the Refugees se sont tenus debout pour des principes qui sont chers aux Canadiennes et Canadiens, dont le principe même de l'État de droit. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la décision d'accorder à madame Rodel et sa fille le statut de réfugiées au Canada », a ajouté Me Paradis.

Avocats sans frontières espère que les cinq « réfugiés Snowden » qui demeurent dans une situation critique à Hong Kong pourront suivre madame Rodel et sa fille Keana au Canada. Avocats sans frontières continuera d'appuyer Me Tibbo et For the Rufugees dans leur mission de protection de l'État de droit et de l'accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité.

