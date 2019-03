Urgence climatique - Québec solidaire lance un ultimatum à François Legault





QUÉBEC, le 26 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans la foulée d'un budget catastrophique pour le climat, les porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, lancent un ultimatum à François Legault: si son gouvernement ne change pas de cap d'ici au 1er octobre 2020, l'agenda des caquistes sera freiné par un barrage politique d'une ampleur sans précédent, qui empêchera le gouvernement de réaliser ses priorités parlementaires normalement.

« Le Québec fonce tout droit dans l'oeil du typhon, mais capitaine Legault garde le cap! Le premier budget de la CAQ fait comme si les changements climatiques n'existaient pas. Il n'y a que des mesurettes! Rendu là, c'est de l'inconscience pure et simple. La science est claire et limpide: il faut changer de cap sans attendre une seconde de plus », rappelle Manon Massé. « Ces circonstances extraordinaires exigent des gestes extraordinaires. On a entendu le cri du coeur des jeunes et on est prêts à jouer notre rôle d'opposition jusqu'au bout pour faire entendre raison à M. Legault. »

Urgence climatique, barrage politique

Gabriel Nadeau-Dubois a pressé le premier ministre Legault de remplir trois conditions avant le 2e anniversaire de son gouvernement, le 1er octobre 2020:

Interdire tout projet pétrolier ou gazier sur le territoire du Québec. Proposer un plan qui permet au Québec d'atteindre les cibles du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Faire approuver ce plan par un expert indépendant du gouvernement.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) considère 2020 comme l'année de la dernière chance pour éviter les conséquences désastreuses du dérèglement climatique.

« Ce qu'on demande à M. Legault, c'est de réunir les ingrédients de base d'une réponse crédible à la crise climatique: rien de plus, rien de moins que ce que la communauté scientifique exige. Et il pourra compter sur nous pour lui prêter main-forte. Dans les 18 prochains mois, on va travailler de concert avec le gouvernement et lui faire profiter de l'expertise considérable de Québec solidaire en matière d'environnement », affirme M. Nadeau-Dubois.

Dans l'éventualité où la CAQ échouerait à prendre l'urgence climatique au sérieux, Québec solidaire mettra en place un barrage parlementaire visant à ralentir, voire stopper l'agenda parlementaire des caquistes. À l'extérieur de l'Assemblée nationale, un barrage populaire attendra les élus et les élues de la CAQ.

Un appel au peuple québécois

« Je n'aurai pas de misère à bouleverser le train-train des ministres si ça peut éviter le bouleversement sans précédent de la crise climatique! On va faire comprendre à la CAQ qu'elle est plus isolée que jamais: le peuple québécois veut que son gouvernement agisse et les gens sont prêts à se mobiliser. Les dernières semaines ne sont qu'un avant-goût de ce qui attend François Legault s'il continue à faire la sourde oreille », martèle Manon Massé.

Près de 270 000 personnes ont signé le Pacte de la transition appelant le gouvernement à passer de la parole aux actes. Le 15 mars dernier, jour d'action internationale pour le climat, Montréal accueillait la plus grande manifestation du monde: plus des trois quarts des Québécoises et des Québécois appuient le mouvement, selon un sondage SOM-COGECO paru hier.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, invite les Québécoises et les Québécois à joindre leurs voix à l'Ultimatum 2020. Dès aujourd'hui, une plateforme en ligne permet aux citoyennes et aux citoyens de rejoindre des équipes de mobilisation présentes aux quatre coins du Québec. Un premier événement militant est prévu pour demain, le 27 mars, à 18h devant l'Assemblée nationale.

