Invitation aux médias - Deux conférences de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à des entreprises et organismes de Val-d'Or





VAL-D'OR, QC, le 25 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique annoncera un appui financier à quatre entreprises et deux clubs de motoneige lors de deux conférences de presse qui auront lieu le mercredi 27 mars 2019 , à Val-d'Or.

Ces annonces se feront au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

1) Conférence de presse à Val-d'Or - quatre entreprises :

Heure

14 h 45

Lieu

CIMDAT

1065, rue Jules-Brisebois

Val-d'Or (Québec)

J9P 6X3

2) Conférence de presse à Val-d'Or - deux clubs de motoneige :

Heure

16 h 15

Lieu

Club motoneige Val-d'Or

1360, rue Jules-Brisebois

CP 332

Val-d'Or (Québec)

J9P 4P4

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Consultez la salle des médias de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 25 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :