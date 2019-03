La ministre du Développement économique rural du Canada invite le public à lui faire part de ses idées quant aux moyens d'accroître les possibilités en milieu rural





OTTAWA, le 25 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens qui vivent dans les collectivités rurales et nordiques ont des besoins uniques. L'accès à des infrastructures meilleures et plus modernes, à des logements abordables et à un service Internet plus rapide et plus fiable peut faire une grande différence dans la qualité de vie des Canadiens vivant en milieu rural.

L'honorable Bernadette Jordan, la nouvelle ministre du Développement économique rural du Canada, se déplace d'un bout à l'autre du pays et rencontre des Canadiens vivant dans des collectivités rurales, notamment des familles, des travailleurs, des dirigeants communautaires et d'entreprises. À chaque arrêt, elle écoute leurs points de vue et leurs idées alors que le gouvernement du Canada élabore une stratégie économique qui répond aux priorités et aux besoins des Canadiens des régions rurales d'un océan à l'autre.

Depuis le début de sa tournée pancanadienne, la ministre Jordan s'est rendue dans de nombreuses collectivités rurales et éloignées, et voici quelques-unes des principales questions qui sont ressorties de ses discussions :

Le besoin de services Internet haute vitesse et de connectivité sans fil;

Attirer, former et retenir les talents;

Le vieillissement de la population et l'exode de la population.

En plus de ses initiatives de mobilisation du public, la ministre Jordan invite les Canadiens à faire connaître leurs idées pour créer des possibilités en milieu rural et faire en sorte que le Canada rural continue de prospérer. Envoyez vos idées par courriel à infc.rural.infc@canada.ca ou par la poste à :

Infrastructure Canada, Secrétariat du développement économique rural

180, rue Kent, 12e étage

Ottawa (Ontario) K1P 0B6

Citations

« En tant que Canadienne vivant en milieu rural, je suis fière de travailler pour un gouvernement qui élabore une stratégie de développement économique qui tient compte des priorités particulières des Canadiens vivant en milieu rural. La meilleure façon d'en savoir plus sur ces priorités est d'entendre directement les familles, les entrepreneurs et les dirigeants communautaires du Canada rural. J'ai hâte d'en apprendre davantage au cours de mes prochaines visites partout au Canada et j'encourage tous les membres des petites et des grandes collectivités à nous faire part de leurs idées sur la façon dont nous pouvons faire en sorte que tous les Canadiens partagent la prospérité de notre pays. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

Faits en bref

Pour offrir aux étudiants, aux familles et aux entreprises un accès Internet fiable et à haute vitesse pour leur permettre de participer à l'économie d'aujourd'hui, le budget de 2019 vise à donner à tous les ménages et à toutes les entreprises du Canada , aussi ruraux et isolés soient-ils, un accès Internet haute vitesse de 50 Mbit/s en téléchargement et de 10 Mbit/s en amont d'ici 2030, en travaillant avec les provinces, les territoires et les industries, pour réaliser de nouveaux investissements de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars.

, aussi ruraux et isolés soient-ils, un accès Internet haute vitesse de 50 Mbit/s en téléchargement et de 10 Mbit/s en amont d'ici 2030, en travaillant avec les provinces, les territoires et les industries, pour réaliser de nouveaux investissements de l'ordre de 5 à 6 milliards de dollars. Afin d'appuyer les entreprises et les organismes canadiens qui cherchent à créer ou à améliorer les infrastructures, les produits ou les expériences liés au tourisme, y compris en mettant l'accent sur les collectivités rurales, le budget de 2019 propose 58,5 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour la création d'un fonds pour les expériences canadiennes.

Pour aider les collectivités du Nord à accéder plus facilement au soutien dont elles ont besoin, le gouvernement propose de consolider les programmes fédéraux qui aident à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités autochtones, nordiques et éloignées.

En s'appuyant sur le soutien continu du gouvernement dans la région pour faire en sorte que les collectivités de l'Arctique et du Nord puissent continuer de croître et de prospérer, le budget de 2019 annonce plus de 700 millions de dollars sur dix ans en fonds nouveaux et ciblés qui procureront de vastes avantages à ces collectivités.

