Aéroports de Montréal publie ses résultats au 31 décembre 2018

MONTRÉAL, le 22 mars 2019 /CNW Telbec/ - Aéroports de Montréal (ADM) annonce aujourd'hui ses résultats d'exploitation pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Un nombre record de voyageurs ont été accueillis à Montréal-Trudeau, ce qui se traduit par une forte hausse de 7,0 % du trafic de passagers par rapport à l'année 2017.

Faits saillants - passagers

Au cours de l'exercice, le nombre de passagers à Montréal-Trudeau a franchi un nouveau cap en 2018, soit 19,4 millions de passagers (+ 7,0 %). Cette hausse est d'autant plus remarquable puisque la croissance du trafic passager a connu une augmentation globale de 38 % au cours des cinq dernières années. Pour la même période, le secteur international a enregistré une croissance de 48 %.

En augmentation de 10,2 %, le secteur international a largement contribué à la croissance soutenue observée en 2018, tout comme le secteur transfrontalier (+ 7,5 %) et le domestique (+ 3,3 %).

Avec toujours plus de destinations directes offertes, YUL demeure l'aéroport le plus international du Canada en proportion de son trafic total de passagers.

Résultats financiers en bref

Le BAIIA (l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières, amortissement et dépréciation des immobilisations corporelles) s'est établi à 321,6 millions $ en 2018, ce qui représente une hausse de 36,5 millions $ (+ 12,8 %) par rapport à 2017.

Les investissements en capital de la Société ont atteint 219,8 millions $ en 2018 par rapport à 229,4 millions $ en 2017. Les investissements ont été financés par les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, y compris les frais d'améliorations aéroportuaires (FAA).

Les produits consolidés se sont élevés à 645,0 millions $ en 2018, une augmentation de 62,1 millions $ ou 10,7 % par rapport à 2017. Cette hausse est principalement attribuable à la croissance du trafic de passagers, à l'augmentation des revenus tirés des activités commerciales et à la hausse du tarif des FAA.

Le total des charges d'exploitation pour l'année a atteint 215,7 millions $, une augmentation de 19,5 millions $ ou 9,9 % par rapport à l'année précédente. Cette variation s'explique notamment par la hausse des frais d'exploitation liés aux conditions hivernales, aux mesures de mitigation pour assurer la fluidité des passagers dans un contexte de grande affluence et aux initiatives pour bonifier l'expérience client.

« Avec toujours plus de voyageurs accueillis et de destinations desservies en 2018, Montréal-Trudeau démontre plus que jamais son rôle essentiel de porte d'entrée continentale et de plaque tournante dynamique pour le trafic aérien. YUL est fier d'être un acteur important du développement économique de la métropole. » a affirmé le président-directeur général d'ADM, M. Philippe Rainville.

L'ensemble des informations concernant ces résultats financiers est disponible en ligne.

Initiatives récemment mises en place

Au cours des derniers mois, plusieurs initiatives ont été mises en place pour rehausser l'expérience des passagers à YUL.

Les oeuvres du projet Le Montréaler sont exposées depuis janvier dans l'aérogare. Réunissant le talent de 62 créateurs québécois qui se sont inspirés de symboles emblématiques de la métropole, l'exposition présente des oeuvres artistiques et littéraires en hommage aux célèbres couvertures du magazine The New Yorker .

sont exposées depuis janvier dans l'aérogare. Réunissant le talent de 62 créateurs québécois qui se sont inspirés de symboles emblématiques de la métropole, l'exposition présente des oeuvres artistiques et littéraires en hommage aux célèbres couvertures du magazine . Sao Paulo s'est ajouté à la longue liste de destinations directes desservies de l'aéroport Montréal-Trudeau. Cette nouvelle liaison sera opérée par Air Canada à partir du 11 décembre 2019.

s'est ajouté à la longue liste de destinations directes desservies de l'aéroport Montréal-Trudeau. Cette nouvelle liaison sera opérée par Air Canada à partir du 11 décembre 2019. L'offre de restauration a continué de se renouveler avec l'ouverture du restaurant Paramount en zone publique, qui offre aux voyageurs une variété de mets libanais.

Le partenaire Aer Rianta North America s'est vu décerner le prix « Meilleur gestionnaire de boutiques hors taxes dans un aéroport canadien » lors de l'Imperial Gala & Awards Evening de la 32e convention annuelle de la Frontier Duty Free Association (FDFA), attestant de la qualité des produits offerts aux boutiques hors-taxes The Loop.

À propos d'Aéroports de Montréal

Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international Montréal-Trudeau et du parc aéronautique et industriel de Mirabel.

Pour de plus amples renseignements sur Aéroports de Montréal et ses activités, consultez notre site Internet à l'adresse www.admtl.com.

