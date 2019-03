YuppTV acquiert les droits de diffusion numérique de la VIVO IPL 2019 pour l'Australie, l'Europe continentale et l'Asie du Sud-Est





Les amateurs de cricket en Australie, en Europe continentale, à Singapour, en Malaisie et au Sri Lanka, peuvent suivre l'action en direct sur YuppTV

YuppTV a également acquis les droits pour le reste du monde, dont l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, l'Asie centrale et du Sud-Est

ATLANTA, 22 mars 2019 /PRNewswire/ -- YuppTV, la première plateforme de service par contournement au monde pour le contenu sud-asiatique, a acquis les droits de diffusion numérique de la VIVO IPL 2019 en dehors de l'Inde. Grâce à cela, les amateurs de cricket du monde entier pourront suivre tous les moments de la douzième saison du plus grand tournoi T20 au monde, en direct.

YuppTV transmet l'effervescence du jeu à tous ses utilisateurs actuels et futurs en Australie, en Europe continentale, à Singapour, en Malaisie, au Sri Lanka et dans le reste du monde, y compris en Amérique du Sud et centrale et en Asie centrale et du Sud-Est.

Concernant cette annonce, M. Uday Reddy, le fondateur et PDG de YuppTV, a déclaré : « Nous sommes heureux d'acquérir les droits de diffusion numérique de l'IPL 2019 et de pouvoir diffuser en direct tous les instants de cette douzième saison. Nous sommes déterminés à offrir à nos téléspectateurs du monde entier un accès simple et en temps réel à leur action sportive préférée, grâce à une large gamme de dispositifs compatibles avec Internet. »

La douzième saison de la Premier League indienne, l'une des plus grandes et des plus attendues du cricket pour son déroulé spectaculaire, est enfin dans les starting-blocks, le 23 mars. Promettant une saison passionnante, les huit équipes se rencontreront pour 60 matchs au total. La saison débutera par les champions en titre, les Chennai Super Kings, qui joueront les Bangalore Royal Challengers.

Les amateurs de cricket en Australie, en Europe continentale, à Singapour, en Malaisie, au Sri Lanka et dans le reste du monde, y compris en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Asie centrale et du Sud-Est, peuvent suivre toutes les actions de l'IPL 2019 sur YuppTV. Ils suffit de se connecter sur https://www.yupptv.com/cricket/ipl-2019/live-streaming ou d'y accéder via l'application YuppTV sur son téléviseur intelligent, son lecteur Blu-Ray intelligent, son lecteur multimédia en continu, sa console de jeux, son smartphone ou sa tablette.

À propos de YuppTV:

YuppTV est l'un des plus importants prestataires mondiaux de services de TV par Internet et de programmes à la demande pour le marché sud-asiatique, proposant plus de 200 chaînes de télévision et plus de 3 000 films en Inde. YuppTV a reçu des fonds d'Emerald Media, une plateforme créée par l'importante société de placements mondiale KKR. Cela a permis à Emerald Media d'acquérir une participation minoritaire notable dans la société pour 50 millions d'USD. YuppTV avait déjà procédé à un premier tour de table auquel a participé la tribu indienne Poarch Creek dans l'Alabama.

