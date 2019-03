Sasol offre son aide aux victimes du cyclone Idai





MAPUTO, Mozambique, 21 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Sasol s'est engagé à faire un don de 250 000 USD - environ 15 millions de meticais -, pour soulager et aider les collectivités gravement touchées par le cyclone tropical Idai à Beira et à Dondo, dans la province de Sofala, ainsi que dans d'autres zones touchées dans la province d'Inhambane, au Mozambique.

Ovidio Rodolfo, le Directeur pays de Sasol pour le Mozambique, a déclaré : « Nous sommes solidaires du peuple mozambicain, en particulier des collectivités où tout est à reconstruire après cette catastrophe naturelle dévastatrice. »

Sasol collabore avec la Croix-Rouge du Mozambique et l'Instituto Nacional de Calamidades (INGC) pour porter secours aux collectivités touchées.

« Nous espérons que notre contribution et les mesures prises par nos partenaires offriront du baume au coeur des familles frappées par ce terrible événement », a-t-il ajouté.

Sasol est un partenaire dévoué à long terme du Mozambique et de sa population, s'attachant à créer de la valeur par l'activité de production de gaz naturel et la recherche plus poussée d'hydrocarbures.

Publié par :

Alex Anderson, Responsable des relations avec les médias du groupe

Ligne directe : +27(0)10-344-6509 ; portable : +27(0)71-600-9605 ;

alex.anderson@sasol.com

Matebello Motloung, Spécialiste en chef : relations avec les médias

Ligne directe : +27(0)11-344-9256 ; portable : +27(0)82-773-9457

matebello.motloung@sasol.com

Communiqué envoyé le 21 mars 2019 à 08:49 et diffusé par :