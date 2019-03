Budget fédéral - Les Producteurs de lait accueillent favorablement l'annonce du gouvernement





LONGUEUIL, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - « Nous accueillons favorablement l'annonce du gouvernement fédéral qui va dans le sens de son engagement à indemniser le secteur laitier pour les impacts négatifs des deux accords », a déclaré Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec. « Par ailleurs, nous comprenons très bien que l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) n'a pas encore été ratifié, mais nous nous attendons à ce que le gouvernement soit aussi au rendez-vous lorsque cela sera fait », a-t-il ajouté.

Rappelons que depuis l'Accord économique et commercial global (AECG) avec l'Union européenne, conclu en octobre 2013, les producteurs laitiers ont servi de monnaie d'échange dans deux autres accords commerciaux, soit le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en janvier 2018 et l'ACEUM en octobre de la même année. Au total, c'est l'équivalent de 8,4 % de la production canadienne qui a été cédé par le Canada dans ces ententes. Ces concessions représentent des pertes de ventes d'une valeur de 450 millions de dollars par année, à perpétuité. « Dans ce contexte, il est clair que malgré les sommes annoncées, les producteurs auront quand même à assumer une part des effets à long terme des concessions », a ajouté Bruno Letendre.

La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars. À l'échelle canadienne, le secteur laitier contribue pour 19,9 milliards de dollars au PIB, génère 221 000 emplois et contribue pour 3,8 milliards de dollars en recette fiscale. En 2017 seulement, les producteurs de lait canadiens ont investi 2,6 milliards de dollars sur leurs fermes.

« Cette annonce aidera le secteur laitier à maintenir sa contribution majeure à l'économie canadienne, malgré les pertes qui découleront des trois accords. Nos fermes laitières ne se délocalisent pas. L'aide octroyée par le gouvernement sera donc dépensée et réinvestie dans l'économie canadienne », a conclu M. Letendre.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5 050 fermes laitières qui livrent quelque 3,37 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de près de 2,60 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez notre site web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter.

Suivez les Producteurs de lait du Québec

Twitter et Facebook @ProdLaitQc

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Communiqué envoyé le 19 mars 2019 à 19:43 et diffusé par :