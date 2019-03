Uni-Sélect inc. annonce la nomination de Neil Croxson au poste de président et chef de l'exploitation de Parts Alliance au Royaume-Uni





BOUCHERVILLE, QC, le 19 mars 2019 /CNW Telbec/ - Uni-Sélect inc. (TSX: UNS) (« Uni-Sélect ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Neil Croxson, actuellement chef de la direction financière de Parts Alliance, au poste de président et chef de l'exploitation. Neil Croxson succède à Peter Sephton, qui prendra sa retraite au terme d'une période de transition de trois mois.

Neil Croxson s'est joint à Parts Alliance à titre de chef de la direction financière en 2015 et a joué un rôle central dans l'expansion de notre réseau par des acquisitions ciblées et l'ouverture de 15 magasins corporatifs appartenant à cette filiale. Il a travaillé en étroite collaboration avec Peter Sephton pour concrétiser la stratégie financière du groupe et accroître notre couverture de marché au Royaume-Uni et en Irlande.

« Je tiens à remercier Peter pour avoir fait de Parts Alliance un acteur incontournable et un chef de file dans l'industrie de la distribution de pièces d'automobile au Royaume-Uni, et pour avoir contribué à la croissance continue de nos affaires après son acquisition par Uni-Sélect en 2017. Nous sommes heureux de savoir que Peter continuera de nous épauler comme conseiller spécial et qu'il représentera nos intérêts auprès d'organismes commerciaux comme Nexus International », a indiqué André Courville, président et chef de la direction intérimaire d'Uni-Sélect. « Neil Croxson, notre nouveau président et chef de l'exploitation chez Parts Alliance, a déjà démontré ses grandes capacités de leadership et nous sommes heureux de le voir accéder à un poste aussi stratégique au sein de l'organisation. »

"Je voudrais remercier tous mes collègues chez Parts Alliance, Uni-Sélect, fournisseurs et autres professionnels de l'industrie qui ont aidé dans le parcours vers notre développement comme un leader du marché. Je tiens à souhaiter la meilleure des chances à Neil et l'équipe pour la continuité », a dit Peter Sephton.

« Je suis honoré d'assumer ces nouvelles fonctions, a déclaré Neil Croxson, président et chef de l'exploitation de Parts Alliance. Nous avons connu une excellente performance durant notre première année complète au sein du groupe Uni-Sélect, et sous la direction de Peter, nous avons posé de solides fondations qui nous permettront de saisir de futures occasions commerciales. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre sur cette belle lancée ».

À titre de chef de la direction financière de Parts Alliance, Neil Croxson a élaboré et supervisé la mise en oeuvre de sa stratégie financière guidant du même coup l'équipe des finances dans la fourniture de services de soutien administratif pour les activités. Avant son arrivée chez Parts Alliance, Neil était chef de la direction financière chez Rexel Northern Europe, un distributeur de matériel électrique. Il a également été contrôleur financier pour CFAO, un groupe français de distribution de véhicules et de pièces et d'exploitation d'ateliers en Afrique.

Un chef de la direction financière intérimaire sera nommé pour la durée de la période de transition et jusqu'à ce que la direction ait trouvé la personne qui assumera les fonctions précédentes de M. Croxson chez Parts Alliance.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation et installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et plus de 70 magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un réseau national de plus de 200 magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 6 800 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de son groupe de filiales Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de plus de 180 magasins corporatifs.

