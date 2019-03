Le Football pour l'Amitié ouvre sa septième saison





MOSCOU, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Football pour l'Amitié, un programme social à destination des enfants organisé par Gazprom PJSC, partenaire officiel de la Ligue des champions de l'UEFA, ouvre sa septième saison. Les finales se tiendront dans la capitale de l'Espagne, Madrid, du 28 mai au 2 juin. L'objectif principal du projet est d'encourager le sport pour les enfants et les jeunes, de promouvoir un mode de vie actif et sain et de transmettre aux jeunes générations les valeurs du respect des représentants de diverses nationalités et cultures.

De jeunes garçons et filles, y compris handicapés, participent annuellement au Football pour l'Amitié, promouvant les Neuf valeurs du projet: amitié, égalité, justice, santé, paix, loyauté, réussite, traditions et honneur.

Des activités seront organisées dans divers pays du Monde dans le cadre de la septième saison du Football pour l'Amitié. La constitution des équipes mixtes internationales de l'Amitié sera déterminée lors d'un Tirage au sort public. Dans le cadre de la mission écologique du projet, les équipes porteront le nom d'espèces animales rares et menacées. En outre, on célébrera la Journée internationale du football et de l'Amitié: les enfants et les adultes originaires de divers pays manifesteront leur soutien au projet, participeront aux matches amicaux et à des cours leçons ouverts à tous et s'échangeront des bracelets de l'Amitié, composés de deux fils, un bleu et un vert, symbolisant le ciel paisible et la couleur du terrain de football.

Dans l'Espace presse international pour enfants, des jeunes, futurs journalistes venant des quatre coins de la planète s'essaieront dans le métier en couvrant les événements de la nouvelle saison du Football pour l'Amitié. Les jeunes acquerront des compétences de reporter, mettront en pratique leurs nouvelles connaissances lors des finales et auront l'occasion de travailler en tant que journalistes indépendants avec les grands médias internationaux.

Cette année, non seulement des journalistes, des joueurs et des entraîneurs, mais aussi des Jeunes arbitres faisant leurs études dans des écoles d'arbitres partout dans le monde figureront parmi les jeunes participants. Ils feront tous partie du Camp international de l'Amitié pour quelques jours et visiteront des activités sportives et éducatives telles que des ateliers offerts par des footballeurs célèbres, des cours dirigés par des Jeunes entraîneurs ainsi que des cours de maître et des jeux à l'Ecole des neuf valeurs.

Le Forum international du Football pour l'Amitié se tiendra lors des finales. L'événement principal du programme sera le Championnat du monde de Football pour l'Amitié dont la finale aura lieu en plein coeur de Madrid, sur la Plaza Mayor. Pour la clôture de la septième saison du Football pour l'Amitié, les participants aux finales se rendront au Wanda Metropolitano, un stade à Madrid où se déroulera la finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2019.

« Le programme Le Football pour l'Amitié, organisé par Gazprom PJSC, inculque à travers le sport les valeurs universelles aux enfants, supprime les barrières et offre la possibilité de trouver sa vocation et d'être entendu. Cette plateforme permet aux jeunes d'apprendre à travailleur dans un milieu multiculturel, contribuant ainsi à l'établissement d'une communauté sportive globale », a dit Miquel Puig, fondateur et PDG du Soccer Barcelona Youth Academy.

« Grâce à son ampleur globale, sa popularité sans précédent et ses valeurs positives inhérentes, le programme Le Football pour l'Amitié est, sans doute, un outil puissant qui non seulement fait tomber les barrières sociales et économiques mais aussi nous aide à comprendre nous-mêmes et les gens autour de nous », a dit Ananya Kamboj, Jeune journaliste indienne (15 ans).

Le Football pour l'Amitié est un programme social à destination des enfants organisé par Gazprom PJSC depuis 2013. Les valeurs clés promues par les participants au programme sont l'amitié, l'égalité, la justice, la santé, la loyauté, la victoire, les traditions et l'honneur. Le Football pour l'Amitié est soutenu par l'UEFA, la FIFA, le Comité international olympique, les fédérations de football de divers pays, des fonds charitables internationaux pour enfants, des sportifs célèbres et les grands clubs de football internationaux. Lors des six dernières saisons, le programme a réuni plus de 5 500 participants et a acquis plus de 4 500 000 partisans, y compris sportifs, peintres et politiciens de renom.

