Invitation de presse - Inauguration du nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles





LAVAL, QC, le 18 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le député de Sainte?Rose, M. Christopher Skeete, le président de la Commission de l'aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et membre du conseil de la Ville de Montréal, M. Jérôme Normand, au nom de la présidente de la CMM et mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, ainsi que le maire de la Ville de Laval, M. Marc Demers, seront réunis afin d'inaugurer le nouveau Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles dans le quartier Sainte-Rose à Laval, le mardi 19 mars.

Ce sera une occasion privilégiée de visiter le nouveau Centre, dont l'ouverture au public est prévue en mai prochain.

DATE : Mardi 19 mars 2019



HEURE : 9 h



LIEU : Centre d'exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

345, boulevard Sainte-Rose, à Laval

