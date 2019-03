La dernière tournée du projet interculturel numérique international Follow Up Siberia a eu lieu à Krasnoïarsk pendant l'Universiade d'hiver 2019





MOSCOU, 14 mars 2019 /PRNewswire/ -- Les participants à la dernière tournée du projet interculturel numérique international Follow Up Siberia ont passé 5 jours (du 1er au 5 mars) à Krasnoïarsk pendant l'Universiade d'hiver 2019. Neuf blogueurs de pays différents ont été sélectionnés comme lauréats parmi les participants aux quatre précédentes tournées en Sibérie qui ont eu lieu en 2018.

Les participants à la tournée des lauréats étaient :

Milo? Petrovic, Serbie (1re manche),

Raymond, Canada (1re manche),

(1re manche), Vasu Devan , Inde (3e manche),

, Inde (3e manche), Nala Rinaldo , Indonésie (3e manche),

, Indonésie (3e manche), Nanoob Napian, Thaïlande (3e manche),

Stefanos Addimando , Grèce (4e manche),

, Grèce (4e manche), Stefano Ferro , Australie (4e manche),

, Australie (4e manche), Jörg Nicht, Allemagne (4e manche).

Les lauréats du projet ont assisté à la cérémonie d'ouverture et à des compétitions sportives de l'Universiade, en plus de visiter des sites naturels et urbains populaires de Krasnoïarsk.

Chaque jour, les blogueurs ont donné des master-classes dans le pavillon Nornickel. Stefanos Addimando a expliqué au public comment mettre à niveau un blog Instagram, tandis que Vasu Devan a parlé du mouvement du volontourisme. La présentation la plus mémorable fut celle des trois photographes, Stefano Ferro, Jörg Nicht et Nala Rinaldo, qui ont révélé des secrets clés sur la création de photos créatives.

Le programme Follow Up Siberia a été lancé en avril 2018 par la société Nornickel, le partenaire général de l'Universiade d'hiver 2019. L'objectif du projet est de promouvoir la Sibérie et l'Universiade à l'échelle mondiale. Le programme Follow Up Siberia est organisé en vue de soutenir l'idée principale des Jeux, qui sont dédiés à l'amitié et à la coopération entre les jeunes de différents pays et à ouvrir la Sibérie, moderne, sportive et accueillante, au monde.

Le projet Follow Up Siberia est basé sur le concours en ligne « Part of Siberia in My City ». Chaque habitant de la planète pouvait essayer de trouver des caractéristiques communes entre sa ville (ou son pays) et la Sibérie, et publier une photo ou une vidéo sur ce thème sur Internet avec le hashtag #followupsiberia.

Les auteurs des meilleures photos ont visité Norilsk, Doudinka, Krasnoïarsk, Tchita et Belokourikha, la célèbre station thermale de l'Altaï. Les meilleurs d'entre eux sont venus à Krasnoïarsk pendant l'Universiade.

La carte interactive de « Parts of Siberia » (parties de la Sibérie) du monde entier était visible de tous sur le site officiel du projet www.followupsiberia.com, tandis que les périples des invités étrangers en Sibérie furent publiés sur les comptes de réseaux sociaux du projet.

Depuis le lancement du projet, les résidents de 53 pays ont rejoint le programme. 31 photographes et blogueurs de voyage de 19 pays ont visité la Sibérie à l'occasion de 5 tournées. Leur audience totalise 3,5 millions de personnes.

Le projet Follow Up Siberia a déjà remporté le premier prix aux Eventiada IPRA Golden World Awards 2018, les prix les plus importants du secteur des communications en Europe de l'Est, dans la catégorie Meilleur projet numérique et SMM.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site followupsiberia.com.

