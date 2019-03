Transports Canada attribue un contrat à ESCRYPT pour améliorer la confidentialité des communications et la sécurité des véhicules connectés





WATERLOO, ON, le 14 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie toute innovation qui aidera à créer le réseau de transport canadien de demain. C'est pourquoi le Programme de promotion de la connectivité et de l'automatisation du système de transports (PCAST) de Transports Canada aide les compétences canadiennes à se préparer à l'arrivée des véhicules connectés et automatisés.

En appui aux objectifs du Programme, l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre, au nom de Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un contrat d'une valeur pouvant aller jusqu'à 1,3 million de dollars à ESCRYPT pour permettre l'élaboration d'un système de gestion des certificats de sécurité (SGCS) canadien pour les véhicules connectés.

Les véhicules connectés amélioreront la sécurité et l'efficacité du transport routier en permettant aux véhicules de communiquer avec des infrastructures intelligentes (p. ex., feux de circulation, passages à niveau, panneaux de signalisation) et les autres usagers de la route (p. ex., piétons, motocyclistes et cyclistes). Les applications possibles comptent les suivantes :

Priorité aux feux de circulation pour les véhicules d'intervention d'urgence, comme les ambulances et les véhicules de police et de pompiers.

Avis de conditions routières en temps réel pour avertir les conducteurs de dangers potentiels, comme une chaussée glissante, des accidents ou des travaux de construction.

conditions routières en temps réel pour avertir les conducteurs de dangers potentiels, comme une chaussée glissante, des accidents ou des travaux de construction. Avertissements pour prévenir les conducteurs de camions commerciaux de la présence de cyclistes, de piétons et de motocyclistes.

Le SGCS aidera à s'assurer que les communications des véhicules connectés sont sécurisées et dignes de confiance. Le SGCS suit les principes de prise en compte de la vie privée dès la conception et permet de communiquer sans divulguer de renseignements personnels sur le véhicule ou son conducteur.

Dans le cadre du contrat, ESCRYPT élaborera les exigences canadiennes pour le système et recommandera un modèle opérationnel sur la façon dont la technologie pourrait être déployée au Canada.

Les résultats de ces travaux constitueront un élément important des futures lignes directrices en matière de cybersécurité du Ministère - une initiative phare du Cadre de sécurité du Canada pour les véhicules automatisés et connectés - et, en fin de compte, un élément clé du régime réglementaire canadien.

Citations

« Grâce à ce contrat, nous créons de nouvelles possibilités pour améliorer la capacité et la compétitivité du réseau de transport du Canada et nous rendons le pays prêt à faire face aux enjeux techniques, réglementaires et stratégiques qui sont associés à ces nouvelles technologies. Les véhicules connectés et automatisés ont le potentiel d'améliorer grandement la sécurité, de favoriser l'innovation et de réduire le temps de déplacement et les répercussions sur l'environnement. »

L'honorable Bardish Chagger

Leader du gouvernement à la Chambre et député de Waterloo

« La technologie des véhicules connectés et automatisés présente un immense potentiel et aura une incidence formidable sur notre réseau de transport. La connectivité entre les véhicules et leur environnement est un élément clé de ces futures innovations. Nous devons nous assurer que le Canada dispose d'un système permettant à ces véhicules de communiquer de façon sécurisée tout en protégeant la vie privée de Canadiens, de façon à ce que les Canadiens aient confiance dans le réseau de transport de demain. »

L'honorable Marc Garneau,

ministre des Transports

« ESCRYPT est une entreprise offrant une technologie et une expertise en matière de sécurité pour les véhicules connectés et à laquelle les constructeurs d'automobiles, les fournisseurs de première catégorie et les organismes gouvernementaux font confiance. Nous sommes fiers d'avoir été choisis par le gouvernement du Canada afin d'établir la voie à suivre pour rendre sûres les communications des véhicules connectés au Canada. Ensemble, nous consoliderons la position de chef de file du Canada dans le domaine du développement et du déploiement de technologies sécuritaires en matière de véhicules connectés. »



David MacFarlane

Directeur général, ESCRYPT Waterloo

Les faits en bref

Le PCAST est une initiative quinquennale de 10,5 millions de dollars pour aider les compétences canadiennes à se préparer aux enjeux techniques, réglementaires et politiques émergents liés aux véhicules connectés et automatisés. Le Programme finance de la recherche, des études et l'élaboration de normes.

Il fournit également jusqu'à 2,9 millions de dollars sur 4 ans en subventions et contributions pour soutenir 15 projets canadiens de démonstration et de recherche sur les véhicules connectés et automatisés. L'un d'eux est un projet de l'Université de l' Alberta , mené en partenariat avec ESCRYPT. Le projet intégrera un système de gestion des certificats de sécurité dans le banc d'essai des véhicules connectés ACTIVE situé à Edmonton , en Alberta . Ce projet aidera les partenaires du banc d'essai à comprendre les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des véhicules connectés et à s'y préparer.

, mené en partenariat avec ESCRYPT. Le projet intégrera un système de gestion des certificats de sécurité dans le banc d'essai des véhicules connectés ACTIVE situé à , en . Ce projet aidera les partenaires du banc d'essai à comprendre les aspects liés à la sécurité et à la confidentialité des véhicules connectés et à s'y préparer. Les véhicules connectés et automatisés utilisent la technologie, par exemple les capteurs, caméras, les systèmes de localisation GPS et les systèmes de télécommunications embarqués, pour fournir des avertissements et aider à la conduite.

Beaucoup de véhicules modernes offrent déjà une automatisation partielle, entre autres la régulation de vitesse, l'assistance au freinage d'urgence et l'assistance directionnelle. Transports Canada évalue les véhicules connectés et automatisés pour comprendre leurs avantages potentiels.

évalue les véhicules connectés et automatisés pour comprendre leurs avantages potentiels. Les résultats de ce projet contribueront à l'approche de Transports Canada en matière de cybersécurité et à la gestion de la sécurité des véhicules connectés et automatisés.

Par l'entremise de l'Organisation des Nations Unies, Transports Canada travaille avec les gouvernements internationaux pour préparer des lignes directrices et des exigences réglementaires qui facilitent l'innovation et aident au déploiement sécuritaire des fonctions automatisées.

Liens connexes

Programmes de financement pour les véhicules connectés et automatisés

www.escrypt.com (en anglais seulement)

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 14 mars 2019 à 10:49 et diffusé par :