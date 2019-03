Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour réaliser l'équité des genres dans le sport, à tous les niveaux





Le gouvernement du Canada annonce plusieurs nouvelles initiatives visant à accroître la participation des femmes et des filles aux sports, et leur présence dans les postes de direction

WINNIPEG, le 14 mars 2019 /CNW/ - Les modèles féminins forts et puissants inspirent les filles et les jeunes femmes canadiennes à continuer à faire du sport et les incitent à devenir des leaders. Bien que la majorité des filles pratiquent un sport dans les premières années de leur vie, les adolescentes ont tendance à abandonner le sport à un taux beaucoup plus élevé que les garçons, tandis que les femmes demeurent sous-représentées dans les postes de direction du milieu sportif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour faire en sorte que le milieu canadien du sport soit plus inclusif et que les filles et les femmes aient les occasions dont elles ont besoin pour réaliser leurs rêves et s'épanouir pleinement.

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé le versement d'une somme de 3 millions de dollars sur quatre ans à l'Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS) afin de soutenir ses efforts visant à accroître la représentation des femmes et des filles dans le milieu sportif, à titre d'athlètes ou de dirigeantes. Ce financement fait partie d'un engagement de 30 millions de dollars annoncé dans le budget de 2018 pour appuyer la collecte de données, la recherche et les pratiques novatrices visant à promouvoir la participation des femmes et des filles aux sports, ainsi que pour soutenir les organismes nationaux de sport de manière à promouvoir une meilleure inclusion des femmes et des filles dans tous les aspects du sport. Cette somme permettra à l'ACAFS de réaliser ce qui suit :

élaborer une campagne de médias sociaux axée sur l'empathie ciblant les organismes de sport et visant à rendre le sport plus accueillant pour toutes les filles et les femmes;

élargir le Fonds Women in Sport Encouragement (WISE) pour lui permettre de continuer à former des dirigeantes sportives et d'aider les organismes à inciter un plus grand nombre de femmes et de filles à faire du sport;

aider les organismes nationaux de sport à élaborer des plans d'action personnalisés en matière d'équité des genres pour faciliter l'atteinte de la parité dans tous les aspects du sport;

établir un service de vérification de l'équité des genres à l'intention des organismes de sport;

élaborer des modules de formation sur l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) à l'intention des organismes de sport.

En outre, Sport Canada a récemment lancé l'Initiative d'innovation du Programme de soutien au sport, qui fournit un financement aux organismes admissibles pour mettre à l'essai des approches novatrices visant à encourager les femmes et les filles à faire du sport et à ne pas abandonner.

Ces initiatives font également suite à l'annonce récente de la ministre Duncan visant à établir un secrétariat fédéral de l'équité des genres chargé d'élaborer, de mettre en oeuvre et de surveiller une stratégie en matière d'équité des genres.

Citations

« Les filles et les femmes méritent l'égalité d'accès au sport pour qu'elles puissent réaliser leurs rêves et s'épanouir pleinement. C'est pourquoi nous nous engageons à atteindre l'équité des genres dans le sport d'ici 2035. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans cette direction, et nous continuerons de travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec les organismes de sport et les athlètes, pour rendre le sport canadien plus accueillant et plus accessible pour les filles et les femmes. »

--L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports

« L'investissement historique et multifacettes du gouvernement du Canada favorisera des progrès sans précédent vers l'inclusion véritable des femmes dans le sport. À l'ACAFS, nous sommes enthousiastes à l'idée de mettre à profit nos 38 années de leadership engagé dans ce domaine pour accroître le soutien aux organismes de sport et les aider à passer à l'action grâce à des outils et à des conseils fondés sur des preuves. Ensemble, nous créerons un système sportif canadien équitable et inclusif qui donnera un pouvoir d'action aux filles et aux femmes, dans le sport et par le sport. »

--Mme Allison Sandmeyer-Graves, directrice générale, ACAFS

Les faits en bref

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre l'équité des genres dans le sport à tous les niveaux d'ici 2035. Cet objectif s'accompagnait d'un engagement initial de 30 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la collecte de données, la recherche et les pratiques novatrices visant à promouvoir le sport au féminin, ainsi que pour soutenir les organismes nationaux de sport de manière à les aider à promouvoir une plus grande inclusion des femmes et des filles dans tous les aspects du sport.

Selon les recherches récentes :

41 pour cent des filles de 3 à 17 ans et 84 pour cent des femmes ne font pas de sport;

38 pour cent des cadres supérieurs des organismes nationaux de services multisports sont des femmes;

29 pour cent des membres des conseils d'administration sportifs sont des femmes;

34,9 pour cent des entraîneurs certifiés sont des femmes, et 30 pour cent des officiels sont des femmes.

En avril 2018, la ministre Duncan a convoqué un groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport afin de recueillir les expériences, les perspectives et les commentaires de 12 champions de l'équité des genres dans le milieu sportif. Le groupe a fourni un éventail de points de vue et de conseils visant à mieux comprendre les besoins particuliers des filles et des femmes dans le sport et à mieux y répondre. Les initiatives annoncées aujourd'hui ont été élaborées à la lumière des discussions du Groupe de travail.

Fiche d'information

Équité des genres et innovation

Aujourd'hui, l'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, a annoncé le versement d'une aide financière à l'Association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et de l'activité physique (ACAFS) afin d'accroître la participation des femmes et des filles aux activités sportives, ainsi que la présence des femmes dans des postes de direction, notamment à titre d'entraîneuses, d'arbitres, d'officielles et de dirigeantes d'organismes sportifs.

Campagne fondée sur l'empathie

Les femmes et les filles doivent relever un certain nombre de défis au sein du système sportif. Afin d'influencer les comportements et les mentalités de tous les intervenants, l'ACAFS concevra une campagne de sensibilisation dans les médias sociaux à l'intention au milieu du sport et de l'activité physique. Cette campagne fondée sur l'empathie sera diffusée à grande échelle et visera à modifier les mentalités de même qu'à créer un système sportif qui inclut et valorise toutes les femmes et les filles, sans égard à leur talent ou potentiel.

Programme Les femmes et le leadership

L'absence de femmes comme modèles à des postes d'entraîneuses, d'officielles et de dirigeantes contribue au faible taux de participation au sport des femmes et des filles. La proportion de femmes à des postes de direction au sein du système sportif représente le tiers de celle des hommes. De plus, cette proportion est nettement inférieure dans les postes d'entraîneuses.

Cet investissement aidera donc l'ACAFS à améliorer son programme Les femmes et le leadership, qui offre des séances de perfectionnement professionnel aux femmes qui travaillent ou oeuvrent comme bénévoles dans le domaine du sport ou de l'activité physique.

L'ACAFS offrira plus de programmes de mentorat pour les femmes qui souhaitent devenir entraîneuses. Elle créera aussi des initiatives multisports visant à accroître la représentation féminine, y compris des mesures de soutien ciblé aux employées et aux femmes membres de conseils d'administration.

Fonds Women in Sport Encouragement

Le Fonds Women in Sport Encouragement (WISE) soutient le perfectionnement des femmes dirigeantes dans le domaine du sport et aident les organismes à renforcer leur mobilisation des filles et des femmes dans le sport, en mettant l'accent sur le maintien des filles dans le sport et l'essor du leadership féminin dans le système sportif. L'investissement permettra à l'ACAFS de donner de l'ampleur aux programmes et aux initiatives d'innovation visés par le Fonds WISE.

Plans d'action sur l'équité des genres

L'ACAFS soutiendra des organismes sportifs en vue de les aider à mettre sur pied des plans d'action personnalisés sur l'équité des genres. Les données recueillies à la suite des vérifications sur l'équité des genres et de la formation sur l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) guideront les organismes sportifs dans la conception et la mise en oeuvre d'initiatives axées sur la participation à leur sport des personnes de tous les genres.

Service de vérification sur l'équité des genres

L'ACAFS procédera à la création et à l'offre d'un service de vérification sur l'équité entre les genres destiné aux organismes sportifs qui souhaitent identifier les points à améliorer sur plusieurs dimensions organisationnelles. La formation sur l'ACS+ sera utilisée dans le cadre du service de vérification de manière à orienter les dirigeants des organismes participants en ce qui a trait au point de vue critique appliqué dans le processus et à les aider à prendre les mesures qui s'imposent.

Fiche de rendement à l'échelle du système

L'ACAFS se servira des données recueillies dans le cadre des vérifications et des plans d'action sur l'équité des genres pour créer une fiche de rendement sur l'équité des genres à l'échelle du système en 2020-2021 et 2021-2022. Dans le but de documenter et de soutenir l'établissement de politiques et la création de programmes qui permettront de faire avancer les travaux sur l'équité des genres au Canada, la fiche de rendement sera préparée chaque année et transmise à Sport Canada. La fiche sera une récapitulation des constatations et des recommandations provenant des vérifications sur l'équité des genres, ainsi qu'une récapitulation des plans d'action créés par les organismes participants à l'échelle du pays.

Formation sur l'ACS+

Les taux de participation des femmes et des filles dans le système sportif sont davantage touchés lorsque le genre est associé à d'autres facteurs (par exemple, le statut autochtone, l'âge ou la capacité). La compréhension limitée des obstacles et facteurs qui influencent les taux de participation au sport des femmes et des filles met en évidence le besoin pressant d'accorder de l'attention aux facteurs liés au genre dans la conception et l'exécution de programmes.

Pour aider les organismes sportifs à mieux comprendre les enjeux liés au genre dans leur sport, l'ACAFS élaborera des modules de formation sur l'ACS+. L'ACS+ sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers groupes de personnes (femmes, hommes ou personnes non binaires). En outre, l'ACS+ tient compte d'une multitude d'autres facteurs identitaires comme la race, l'origine ethnique, la religion, l'âge ou le fait de vivre avec un handicap de nature physique ou intellectuelle.

Innovation

Sport Canada a récemment lancé l'Initiative d'innovation du Programme de soutien au sport qui finance les organismes admissibles afin de mettre à l'essai des programmes sportifs novateurs. L'Initiative d'innovation permet de mettre à l'essai de nouveaux programmes, stratégies et technologies en vue de mettre au point des solutions fondées sur des données probantes qui peuvent être échangées à l'échelle nationale. Les résultats attendus sont d'améliorer la participation des femmes et des filles dans le domaine sportif grâce à l'essai d'approches sportives de qualité, nouvelles ou adaptées.

Mesures prises par le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et la communauté sportive, a pris plusieurs mesures depuis l'annonce, dans le budget de 2018, d'accroître le taux de participation au sport des femmes et des filles. Parmi ces mesures, mentionnons :

Le gouvernement du Canada , dans le cadre de ses activités quotidiennes, s'est engagé à mettre en place un système sportif inclusif auquel les femmes et les filles participent activement et où elles reçoivent un soutien équitable dans toute une gamme de rôles. Les programmes de financement de Sport Canada offrent des outils efficaces pour respecter cet engagement, en soutenant des organismes de services multisports comme l'ACAFS et plus de 56 organismes nationaux de sport; en accueillant des rencontres sportives internationales comme la Coupe du monde de soccer féminin; et en offrant un soutien direct aux athlètes par l'entremise du Programme d'aide aux athlètes.

, dans le cadre de ses activités quotidiennes, s'est engagé à mettre en place un système sportif inclusif auquel les femmes et les filles participent activement et où elles reçoivent un soutien équitable dans toute une gamme de rôles. Les programmes de financement de Sport Canada offrent des outils efficaces pour respecter cet engagement, en soutenant des organismes de services multisports comme l'ACAFS et plus de 56 organismes nationaux de sport; en accueillant des rencontres sportives internationales comme la Coupe du monde de soccer féminin; et en offrant un soutien direct aux athlètes par l'entremise du Programme d'aide aux athlètes. En avril 2018, la ministre Duncan a créé le groupe de travail sur l'équité des genres dans le sport, composé de 12 dirigeants de la communauté sportive. Les membres de ce groupe de travail ont partagé leurs expériences, leurs perspectives et leurs points de vue en discutant d'idées et de solutions pour accroître la représentation des femmes dans toutes les facettes du sport. De plus, ils ont aidé à définir des mesures supplémentaires pour combattre les problèmes de harcèlement, d'abus et de discrimination dans le sport.

Les représentants de Sport Canada ont fourni du soutien au Groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT) sur les femmes et les filles dans le sport, qui a été mis sur pied pour formuler des recommandations sur des initiatives visant à accroître la participation des femmes et des filles dans tous les aspects du sport. Au bout de trois années de travail, le Groupe a présenté ses recommandations dans un rapport. Les ministres FPT responsables du sport, de l'activité physique et des loisirs ont accepté la majorité de ces recommandations lors de leur réunion à Red Deer , en Alberta , les 14 et 15 février derniers.

, en , les 14 et 15 février derniers. Le 21 février 2019, la ministre Duncan a annoncé la création du Secrétariat de l'équité des genres, qui permettra à Sport Canada de se positionner comme un chef de file en matière d'équité des genres dans le sport. Le Secrétariat sera chargé d'élaborer, de mettre en oeuvre et de surveiller une stratégie sur l'équité des genres dans le sport. Le Secrétariat appuiera, administrera et surveillera les initiatives et les programmes existants et émergents en matière d'équité des genres. Il examinera des façons novatrices de relever les défis de la participation et du maintien des filles et des femmes dans le sport.

Le 22 février 2019, Sport Canada a lancé l'Initiative d'innovation, qui fournira un financement aux organismes admissibles pour qu'ils mettent à l'essai des approches novatrices visant à encourager les femmes et les filles à faire du sport et à ne pas abandonner.

