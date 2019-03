ResMed acquiert HB Healthcare pour aider des millions de Coréens souffrant d'apnée du sommeil et d'autres affections respiratoires





ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), un leader mondial des dispositifs de soins respiratoires et du sommeil connectés dans le cloud, dans plus de 120 pays, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de HB Healthcare (HBH) pour aider des millions de Sud-Coréens atteints d'apnée du sommeil, de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) et d'autres affections respiratoires.

HBH, une société privée sud-coréenne à forte croissance, qui fournit des équipements médicaux à domicile, propose à ses clients, remboursés et au comptant, des dispositifs de soins respiratoires et du sommeil. ResMed espère toucher des millions de nouveaux patients à travers HBH et son vaste réseau de distributeurs partenaires de confiance.

« ResMed a réaffirmé son rôle prépondérant sur le marché coréen des soins respiratoires et de la ventilation en pression positive continue (CPAP en anglais, pour Continuous Positive Airway Pressure), et son engagement à améliorer la qualité de vie et la santé respiratoire des Coréens », a déclaré Kim Ho Kyun, directeur du marketing et des ventes, de ResMed Corée. « Avec HBH et nos partenaires privilégiés dans la distribution en Corée, ResMed renforcera le nombre de personnes qui tireront les bénéfices d'un traitement qui change la vie des patients, dans le domaine des dispositifs de soins respiratoires et du sommeil, connectés dans le cloud. »

L'apnée du sommeil en Corée

On estime qu'un Coréen adulte sur cinq souffre d'apnée du sommeil, selon une étude réalisée par l'hôpital Ansan, l'Université de Corée, et le Centre coréen pour le contrôle et la prévention des maladies. ResMed pense que la population coréenne est extrêmement mal desservie, et qu'une meilleure sensibilisation des Coréens et de leur médecin permettra d'obtenir de meilleurs taux de diagnostics, des traitements mieux adaptés, et d'améliorer l'état de santé global des patients.

La décision du gouvernement coréen en juillet 2018 d'entreprendre le remboursement par la Caisse primaire d'assurance maladie, du diagnostic de l'apnée du sommeil et des dispositifs de traitement par CPAP, tels qu'AirSense 10 et AirMini, de ResMed (le dispositif de ventilation CPAP le plus compact du monde), encouragera les personnes souffrant d'apnée du sommeil à solliciter le traitement à domicile, qu'ils requièrent.

Les soins respiratoires en Corée

Les Coréens qui utilisaient la ventilation à domicile pour optimiser le traitement de leur BPCO ou autre maladie pulmonaire seront éligibles pour louer un modèle de la vaste gamme de ventilateurs de ResMed, à travers leur caisse d'assurance maladie.

De plus, une étude datant de 2018 a montré que l'association d'un ventilateur à domicile avec l'oxygénothérapie à domicile réduisait sensiblement les réadmissions à l'hôpital, liées à une BPCO et, dans une rare conclusion, qu'elle permettait de réaliser des économies financières sur le long terme.

ResMed fournit également à ses clients, à travers ses partenaires de distribution, une gamme complète de ventilateurs à domicile. Ces ventilateurs pourront se connecter dans le cloud d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille de ResMed et de contribuer à la fourniture des dispositifs connectables dans le cloud, capables de transformer la vie des millions de patients coréens souffrant d'apnée du sommeil, de BPCO et d'autres maladies chroniques », a déclaré Hong Seung Chul, directeur de la gestion des patients, chez HB Healthcare.

ResMed vend des dispositifs de soins respiratoires et du sommeil en Corée depuis plus d'une dizaine d'années, et a déployé des efforts systématiques dans la livraison de services de soins de santé, de qualité, à ses clients coréens, avec une assistance et des services innovants et constants auprès des partenaires officiels à travers le pays.

À propos de ResMed

Chez ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD), nous sommes les pionniers en solutions innovantes capables de traiter les gens et de les maintenir hors de l'hôpital, en leur permettant de vivre en meilleure santé avec une qualité de vie améliorée. Nos dispositifs médicaux connectés au cloud transforment les soins pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, de BPCO et autres maladies chroniques. Nos plateformes complètes de logiciels extrahospitaliers soutiennent les professionnels et soignants qui aident les personnes à rester en bonne santé à leur domicile ou dans l'environnement de soins de leur choix. En favorisant de meilleurs soins, nous améliorons la qualité de vie, réduisons l'impact des maladies chroniques et réduisons les coûts pour les consommateurs et les systèmes de santé dans plus de 120 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ResMed.com, et suivre @ResMed.

