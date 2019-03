Le ministre Sohi fait valoir le Canada comme destination de choix pour l'investissement durant sa participation à la conférence CERAWeek





HOUSTON, TX, le 13 mars 2019 /CNW/ - Le Canada continue de faire preuve de leadership dans la transformation énergétique mondiale. Nous optimisons notre position avantageuse sur le plan de l'énergie et notre bouquet énergétique diversifié pour stimuler notre économie, développer des villes et villages durables et créer de bons emplois.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a terminé aujourd'hui son fructueux voyage à Houston (Texas), où il a participé à la conférence 2019 de la société Cambridge Energy Research Associates (CERA). Il y a réitéré l'engagement du Canada à assurer un développement durable des ressources et à devenir le fournisseur d'énergie le plus attrayant de la planète.

Au cours des discussions qu'il a tenues avec un grand nombre des dirigeants de l'industrie présents à la conférence, le ministre Sohi a présenté le Canada comme un partenaire d'affaires et d'investissement de choix, de même que comme un fournisseur fiable et durable de technologies, produits et services énergétiques. Il a souligné la nécessité, pour les États-Unis et le Canada, d'accroître les infrastructures énergétiques transfrontalières et a fait remarquer à quel point l'imposition de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadiens allait à l'encontre de notre objectif de bâtir une économie et un secteur de l'énergie plus intégré à l'échelle nord-américaine.

Pendant son séjour à Houston, le ministre Sohi a également participé avec ses deux homologues nord?américains Rick Perry, secrétaire à l'Énergie des États-Unis, et Rocio Nahle, secrétaire à l'Énergie du Mexique, à une réunion trilatérale qui visait principalement à accroître la collaboration et à renforcer notre marché continental de l'énergie, déjà prospère et intégré. Le ministre Sohi a souligné l'importance de l'oléoduc Keystone XL et de la canalisation 3.

Le ministre a réaffirmé ces points lors du panel qu'il a tenu avec Bento Albuquerque, ministre des Mines et de l'Énergie du Brésil, Maria Fernanda Suarez, ministre des Mines et de l'Énergie de la Colombie et le secrétaire Nahle du Mexique.

Pendant la conférence de la société CERA, le ministre Sohi a fait connaître la vision du Canada en matière d'énergie à ses homologues d'autres pays. Le Canada est particulièrement bien placé pour fournir des technologies et des combustibles fossiles plus propres à un monde qui privilégie de plus en plus les pratiques durables et les procédés à faibles émissions de carbone.

Citation



« Le Canada est ouvert aux échanges commerciaux. En développant ses ressources de la façon la plus durable possible, le Canada peut devenir le fournisseur d'énergie le plus attrayant de la planète. De plus, grâce à des investissements historiques dans les technologies propres et à la volonté de notre pays d'assurer un cadre réglementaire plus prévisible, le moment est idéal pour investir au Canada. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 13 mars 2019 à 17:08 et diffusé par :