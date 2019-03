Des résidents de la région du grand toronto franchissent une étape menant à l'attribution de leur lot de loterie





Réclamation de lot soumise au processus concernant les gagnants liés à OLG

TORONTO, le 13 mars 2019 /CNW/ - Un groupe de 87 résidents de la région du Grand Toronto a franchi une étape menant à l'attribution d'un lot de 1 000 000 $ remporté au tirage de LOTTO MAX (MAXMILLIONS) du 12 octobre 2018.

Comme l'un des membres du groupe a un lien de parenté avec une employée d'un point de vente de loterie d'OLG et qu'un autre membre a un lien de parenté avec le propriétaire d'un point de vente d'OLG, le lot est visé par la définition de gain d'une personne liée à OLG. L'information sur les gagnants figure plus bas.

Aujourd'hui, la réclamation de lot a franchi la première des deux étapes d'un processus appliqué aux gains des personnes liées à OLG, qui consiste en une enquête indépendante de la réclamation effectuée par une tierce partie en collaboration avec l'organisme de réglementation d'OLG, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO).

Pour mener à bien la réclamation, le lot sera retenu pendant une période d'attente de 30 jours, conformément au processus concernant les gagnants liés à OLG; ce délai permet à OLG d'annoncer le gain. Si le lot ne fait l'objet d'aucune autre réclamation, il sera payé aux réclamants le 11 avril 2019, compte tenu de la période d'attente de 30 jours.

Si la date de paiement tombe sur un jour non ouvrable, le jour ouvrable suivant sera réputé la date de paiement.

Le billet a été acheté au poste d'essence Canadian Tire, chemin Dixie, à Mississauga.

Les membres du groupe sont :

Angela Mason de Mississauga

Louis Alcia de Mississauga

Zewdie Alemayehu de Toronto

Jeanette Angeles de Mississauga

Antonio Baia de Brampton

Claude Barbiero de Toronto

Catherine Barrett d'Etobicoke

Gloria Bates de Mississauga

Kuldeep Bhopal de Brampton

Jennifer Bond de Mississauga

Lawrence Boorman d'Etobicoke

Stephen Borkovic de Toronto

Glenna Borowiec de Mississauga

April Capone d'Etobicoke

Rosa Cervantes de Brampton

Savita Chaddha de Mississauga

Richard Chang de Mississauga

Rosanna Chang de Mississauga

Frank Covello de Mississauga

Raymond Critch de Mississauga

Paolo Decanini de Mississauga

Clinton Dias d'Etobicoke

Peter Duh de Mississauga

Vaughan Evans d'Etobicoke

Maria Feliciano de Mississauga

Desiree Fernandez de Mississauga

Sookdeo Geer de Brampton

Kashmir Gill de Brampton

Dusan Grmusa de Mississauga

Olga Grycko de Mississauga

Harbans Harish de Mississauga

Parminder Janda de Caledon

Angeline Kwan de Mississauga

Francesco La Penna de Mississauga

Anjanee Lalla de Mississauga

Pamela Lepine de Toronto

Juneita Leung de Mississauga

Richard Lewis de Mississauga

Nadia Lewkowicz de Mississauga

Stefan Lewkowicz de Mississauga

Hlias Lilakos d'Etobicoke

Marilee Lising de Mississauga

Lourdes Lobarbio d'Etobicoke

Maria Magnaye de Mississauga

Harmeet Mann, de Brampton

Marica Marinovic de Mississauga

Deborah Mason de Mississauga

Basil Mastorakos de Toronto

Stephen Maximo de Brampton

Sarah McDermott-McKay d'Etobicoke

Derrick McEwan de Brampton

Sati MaPherson de Brampton

Aaron Mekonnen de Toronto

Corazon Menor de Mississauga

Josephine Miller de Mississauga

Dennis Felix Ocampo de Mississauga

Humberto Pacheco de Mississauga

Maria Pascual de Mississauga

Michael Priore d'Etobicoke

Zini Ramani de Mississauga

Sumathy Ramanikaran de Brampton

Anil Ramoutar de Mississauga

Harry Rampersadsingh de Mississauga

Kiran Rebello de Brampton

Laureen Reyes de Mississauga

Glen Rodgers d'Oakville

Maria Rodrigues de Mississauga

Umrajah Samaroo de Brampton

Marcel Sanstra de Brampton

Vincenzo Simone de Bolton

Ajeet Singh de Mississauga

Oleg Sotnyk d'Etobicoke

Paramjit Sran de Mississauga

Angelos Stefanos d'Etobicoke

Georgina Stefansky de Georgetown

Tihomir Stupar d'Etobicoke

Sylvia Stupino de Mississauga

Moy Fah Then de Mississauga

Paula Thomas de North York

Rolando Ty de Mississauga

Nelphia Tyrell de Brampton

Londa Velasco de Mississauga

Vijayaratnam Velupillai de Mississauga

Ly Vo de Mississauga

Urszula Wacinski de Mississauga

John Yarker de Mississauga

Phyllis York-Salmon de Brampton

La fille de Jennifer Bond travaille à un point de vente de loterie d'OLG et le frère de Kuldeep Bhopal est le propriétaire d'un point de vente de loterie d'OLG.

