Le ministre des Anciens Combattants rencontre des organismes locaux s'occupant de questions relatives aux vétérans





Une deuxième ronde de demandes de financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille sera acceptée jusqu'au 29 mars.

EDMONTON, le 13 mars 2019 /CNW/ - Anciens Combattants Canada - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a rencontré trois organismes ayant reçu un financement en 2018 dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille lors d'une récente visite à Edmonton.

Le ministre MacAulay a discuté des initiatives uniques qu'entreprennent les trois organismes d'Edmonton. Il a aussi encouragé d'autres organismes dont les recherches, les projets ou les initiatives auront un effet positif et durable sur la communauté des vétérans, à présenter une demande de financement à la deuxième ronde en 2019.

Les organismes The Governors of the University of Alberta, A New Dynamic Enterprise Inc. (ANDE) et Klassen Rehabilitation Consulting, Appelt OT/Mindful Pain Management, and JL Smith Occupational Therapy Services Ltd. ont assisté à la réunion durant laquelle le ministre a pu discuter des progrès accomplis jusqu'à présent grâce aux investissements d'ACC.

The Governors of the University of Alberta met à l'essai l'automassage shiatsu : une forme d'intervention sur le sommeil non pharmacologique, sans frais et pragmatique.

ANDE procède à la mise en oeuvre d'ateliers sur la transition (Transitions LifeShop), soit une séance de réflexion de deux jours et demi durant laquelle on se sert de la programmation neurolinguistique pour explorer les croyances qui nous limitent et des métaprogrammes et on cible les habitudes non productives, les modes de comportement et les déclencheurs de stress.

Klassen Rehabilitation Consulting, Appelt OT/Mindful Pain Management, and JL Smith Occupational Therapy Services Ltd. - un groupe d'ergothérapeutes formés et certifiés pour mettre en place des programmes de méditation basée sur la pleine conscience - sont en train d'élaborer un programme pour soulager la douleur et la souffrance des gens qui vivent avec des douleurs chroniques.

Citations

« Je suis très impressionné par le travail que ces organismes ont réalisé grâce au financement reçu du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille. Les programmes et services qu'ils élaborent aident les vétérans à gérer la douleur chronique, à créer des séances de réflexion sur la transition durant lesquelles les vétérans peuvent faire des gains énormes en développement personnel et se voient offrir des façons non pharmacologiques de vivre avec des blessures liées au stress opérationnel et de combattre le manque de sommeil - des étapes importantes franchies pour les vétérans et leur famille. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille appuie les projets de recherche et les initiatives d'innovation conçus spécialement pour améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille.

Anciens Combattants Canada lance maintenant un appel de candidatures du 28 février au 29 mars 2019.

Anciens Combattants Canada peut accorder des subventions jusqu'à un maximum de 250 000 $ par exercice financier, pour une période maximale de cinq ans; et des contributions jusqu'à un maximum de 1 million de dollars par exercice financier, pour une période maximale de cinq ans.

Liens connexes

