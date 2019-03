Le Canada contribue à protéger les collectivités de la vallée de la Bow contre les inondations de débris





CANMORE, AB, le 13 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet essentiel qui vise à protéger les collectivités contre les inondations de débris dans la vallée de la Bow.

En juin 2013, les précipitations de pluie extrêmes et la fonte des neiges ont été à l'origine d'une importante inondation de débris, laquelle a causé des millions de dollars en dommages dans les collectivités de la vallée de la Bow, a entraîné la fermeture de routes principales et a endommagé des résidences. Dans le cadre de ce projet, les structures d'atténuation des inondations seront renforcées le long de plusieurs ruisseaux à flanc de montagne dans la vallée de la Bow afin de réduire les risques que des inondations de débris se produisent; par ailleurs, on procédera à la végétalisation et à la bio ingénierie pour contrôler les problèmes d'érosion.

L'exécution de ce projet procurera aux résidents de Canmore et de l'arrondissement municipal de Bighorn une tranquillité d'esprit, car ils sauront que des mesures ont été prises pour réduire les risques et les dommages causés par la coulée et l'inondation de débris et protéger les résidences, les entreprises et les routes.

Le gouvernement du Canada alloue 13 760 000 $ à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« Il est de plus en plus essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques afin de garantir un avenir prospère à nos enfants et à nos petits-enfants. En investissant dans cet important projet de protection contre les inondations, nous aidons les collectivités de la vallée de la Bow à anticiper le problème. Grâce à ce projet, les collectivités disposeront de l'infrastructure nécessaire pour mieux protéger les résidents, améliorer leur résilience aux inondations futures et diminuer considérablement les coûts de rétablissement après les phénomènes météorologiques extrêmes. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, fréquents, dommageables et coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et qui prospérerons pour des générations à venir. »

Le ministre de la sécurité publique, l'honorable Ralph Goodale

« Je suis extrêmement heureux que le gouvernement du Canada ait reconnu l'ampleur des projets d'atténuation des inondations de grande envergure qui doivent être réalisés dans nos deux municipalités afin de réduire les dangers que les ruisseaux fort escarpés posent dans nos collectivités. Nous accordons la priorité absolue à l'atténuation des risques qui mettent en danger les vies et qui peuvent endommager l'infrastructure et les propriétés. La contribution du gouvernement fédéral améliorera la sécurité et la résilience de nos collectivités lorsqu'elles seront confrontées à des phénomènes météorologiques extrêmes futurs dans la vallée de la Bow. »

Dene Cooper, Reeve, arrondissement municipal de Bighorn

« Depuis les inondations de 2013, Canmore collabore avec l'arrondissement municipal de Bighorn à améliorer la résilience des ruisseaux fort escarpés de la vallée de la Bow. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler de concert pour protéger l'infrastructure et les aménagements existants. »

Vi Sandford, adjointe au maire de Canmore

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Depuis 2016, le gouvernement a investi dans des projets qui appuieront la création de bons emplois pour la classe moyenne en Alberta , ce qui comprend :

, ce qui comprend : Plus de 1,5 milliard de dollars pour le projet de la ligne verte du système de transport léger sur rail de Calgary afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

afin de relier de nouveaux secteurs de la ville à un transport en commun pratique et accessible;

plus de 29 millions de dollars pour la construction d'un nouveau réseau de transport des eaux usées afin d'offrir des services fiables aux résidents de Lacombe , de Blackfalds et du comté de Lacombe ;

, de et du comté de ;

plus de 47 millions de dollars pour l'agrandissement du parc Fort Edmonton afin de stimuler le tourisme et de créer de nouveaux espaces culturels et d'apprentissage dynamiques.

