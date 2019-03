Renforcer la résilience aux inondations à Meadow Lake pour protéger la santé publique et les voies navigables locales





MEADOW LAKE, SK, le 11 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les inondations pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour des améliorations essentielles aux réseaux de gestion de l'eau et des eaux usées de Meadow Lake.

Pour les résidents du secteur est de Meadow Lake, les inondations deviennent un problème de plus en plus grave en raison de leur emplacement géographique et des changements climatiques. Cela exerce une pression extrême sur les conduites d'égout âgées de plus de 50 ans qui longent les conduites d'eau potable. Particulièrement lors des dégels printaniers, les grands volumes d'eaux pluviales créent un risque élevé de ruptures pouvant entraîner des fuites d'eau contaminée dans le réseau d'approvisionnement en eau potable.

Ce projet permettra à la collectivité de remplacer toutes ses conduites d'eau et d'égout de tranchée communes. La Ville déplacera également son bassin de stabilisation des eaux usées pour l'aménager à l'extérieur des limites de la ville. Cette mesure aidera à protéger le ruisseau Backwater, qui se trouve derrière le bassin actuel et qui est relié au lac Meadow, contre le risque de débordement des eaux usées brutes en période de fortes inondations. Cette mesure aidera également à garder le lac Meadow propre, qui est la source d'eau brute de la station locale de traitement de l'eau.

Une fois terminés, ces travaux permettront d'accroître la résilience de la collectivité face aux inondations et de mieux protéger jusqu'à 5 344 personnes. Ils permettront également de réduire le nombre de résidents qui ne reçoivent pas de services essentiels durant ces épisodes ainsi que de diminuer les coûts de rétablissement économique à long terme.

Le gouvernement du Canada alloue 8 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« Il est de plus en plus essentiel de prendre des mesures concrètes pour s'adapter aux impacts du changement climatique afin d'assurer un avenir prospère et sécuritaire à nos enfants et petits-enfants. Nous sommes fiers d'appuyer le remplacement de conduites d'eau et d'égout à Meadow Lake, ainsi que le déplacement du bassin de stabilisation des eaux usées de la ville. Ces travaux contribueront à maintenir la propreté de l'eau potable, à assurer un accès ininterrompu aux services essentiels et à réduire considérablement les coûts de rétablissement à la suite d'une inondation. »

La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

« Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus graves, fréquents, dommageables et coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et qui prospérerons pour des générations à venir. »

Le ministre de la sécurité publique, l'honorable Ralph Goodale

« Ce projet nous donne l'occasion de faire un investissement important dans la résilience future de notre collectivité. Il nous permet de moderniser certaines de nos infrastructures les plus anciennes et de réduire les dommages potentiels causés par les inondations. »

Gary Vidal, maire de Meadow Lake

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

