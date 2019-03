FDI : le livre blanc sur l'endodontie préconise un traitement qui prenne en compte l'impact sur la santé et le bien-être du patient





La Fédération dentaire internationale (FDI) a publié aujourd'hui son premier livre blanc sur les soins endodontiques, fournissant par là-même aux dentistes, aux associations nationales dentaires (AND) et aux autres acteurs de la santé bucco-dentaire une ressource importante.

Les soins endodontiques traitent les dommages causés aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux tissus à l'intérieur et autour de la dent. Ces problèmes sont souvent dus à des caries dentaires non traitées, et touchent 2,4 milliards de personnes dans le monde.

Le Livre blanc sur les soins endodontiques définit l'ampleur de la charge mondiale de la maladie endodontique, et propose des solutions centrées sur le patient afin d'améliorer la santé dans ce domaine. Le document a été publié dans le cadre de l'initiative « Endodontics in General Practice » (L'Endodontie en pratique générale) de la FDI, soutenue par Dentsply Sirona.

Plutôt que de se concentrer uniquement sur les racines de la dent, ce document préconise des soins endodontiques pour traiter un ensemble plus large de problèmes de santé qui affectent directement le patient, notamment la rétention dentaire et l'impact sur la santé en général. Les patients sont soucieux d'éliminer la douleur et de maintenir la dent touchée en bonne santé et d'en conserver la force sur le long terme. La prise en compte du point de vue du patient dans la prestation des soins endodontiques a des conséquences importantes sur les directives de traitement existantes.

« Une approche globale des soins endodontiques place le patient au premier plan », a déclaré la présidente de la FDI, Kathryn Kell. « Nous devons nous éloigner des résultats de traitement qui se concentrent uniquement sur les objectifs techniques et les symptômes cliniques après le traitement, et examiner de plus près la manière dont nous pouvons fournir de meilleurs soins à nos patients. »

Le document résume les résultats d'une enquête réalisée par les ADN membres de la FDI dont le but était d'identifier les obstacles aux soins endodontiques. Les membres ont signalé que l'accès limité aux soins posait des difficultés permanentes dans de nombreux pays, et que les idées fausses selon lesquelles l'endodontie était une procédure complexe ou douloureuse dissuadaient souvent les patients de se faire soigner.

« Les affections endodontiques non traitées peuvent avoir une incidence importante sur la qualité de vie, entraînant des douleurs cranio-faciales, des difficultés à mâcher et des troubles du sommeil », a déclaré le Dr Terri Dolan, Vice-président et Chef clinique chez Dentsply Sirona. « Nous sommes fiers de soutenir le travail de la FDI qui cherche à relever activement ces défis et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la santé endodontique dans le monde. »

L'endodontie (en grec « endo » signifie « intérieur » et « odont » signifie « dent ») est la branche de la médecine dentaire axée sur la conservation et le traitement de la pulpe dentaire et des tissus entourant les racines de la dent. Le projet « Endodontics in General Practice (Endotontie en pratique générale) de la FDI aide les dentistes généralistes à dispenser des soins endodontiques.

À propos de la Fédération dentaire internationale

La FDI est le principal organe représentatif de plus d'un million de dentistes dans le monde. Elle a pour objectif de promouvoir une santé bucco-dentaire optimale dans le monde. Parmi ses membres figurent environ 200 associations nationales et groupes de spécialistes répartis dans plus de 130 pays.

À propos de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de produits et de technologies dentaires à usage professionnel. Il a derrière lui plus d'un siècle d'innovation et de services destinés au secteur dentaire et aux patients du monde entier. Dentsply Sirona développe, fabrique et commercialise des produits de santé bucco-dentaire et buccale ainsi que des dispositifs médicaux consommables sous un portefeuille de marques mondialement reconnues.

