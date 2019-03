Playtika devient fier partenaire des Canadiens de Montréal





MONTRÉAL, 7 mars 2019 /CNW/ - Playtika, chef de file dans le domaine des jeux mobiles, a annoncé aujourd'hui qu'elle est fier partenaire des Canadiens de Montréal. Playtika n'en est pas à ses débuts en parrainage sportif, puisqu'elle est le commanditaire principal du club de football espagnol, Sevilla FC, pour la deuxième année consécutive.

Lior Kenan, directeur général des WSOP, basé à Montréal, a commenté : « Montréal accueille l'un des jeux les plus classiques de Playtika, les World Series of Poker (WSOP), une application de poker gratuite. Nous associer à l'équipe sportive la plus légendaire de la ville nous a donc semblé tout naturel. Fier partenaire des Canadiens de Montréal, nous sommes extrêmement honorés de l'être et nous leur souhaitons beaucoup de succès cette année. »

À propos de Playtika

Playtika est une société de jeux leader dont les titres enregistrent plus de 27 millions d'utilisateurs actifs par mois. Fondée en 2010, la société est l'une des premières à proposer des jeux gratuits sur les réseaux sociaux et, peu après, sur les plateformes mobiles. Établie à Herzliya, en Israël, la société compte aujourd'hui plus de 2 000 employés répartis dans ses emplacements mondiaux, notamment à Tel-Aviv, Londres, Berlin, Montréal, Chicago, Las Vegas, Santa Monica, Buenos Aires, Tokyo, Kiev, Bucarest, Minsk, Dnepr et Vinnitsa.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.playtika.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/832111/Playtika_Jumbotron_Canadiens.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/832112/Playtika_Hockey_Team.jpg

SOURCE Playtika

Communiqué envoyé le 7 mars 2019 à 15:59 et diffusé par :