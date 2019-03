Le Kunsthal Rotterdam présente sa première rétrospective consacrée au créateur français Thierry Mugler : Couturissime





12 octobre 2019 ? 8 mars 2020

ROTTERDAM, Pays-Bas, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Cet automne, le Kunsthal Rotterdam aura l'honneur de présenter la première rétrospective consacrée au créateur français Thierry Mugler. Cette exposition majeure dévoilera les multiples facettes de cette figure incontestable du monde l'art ? à la fois couturier visionnaire, réalisateur, photographe et parfumeur ? à l'occasion d'une rétrospective consacrée à ses travaux, notamment ses créations de prêt-à-porter et de haute couture.

Initiée, produite et mise en tournée par le Musée des beaux-arts de Montréal, en collaboration avec le groupe Clarins et la Maison Mugler, l'exposition est présentée en première mondiale à Montréal du 2 mars au 8 septembre 2019. En tant que partenaire, le Kunsthal Rotterdam sera la deuxième étape au monde et la première en Europe de cette rétrospective spectaculaire.

Une exposition spectaculaire et immersive

L'exposition « Thierry Mugler : Couturissime » rassemble plus de 150 tenues créées entre 1977 et 2014 et pour la plupart exposées pour la première fois, ainsi que de nombreux accessoires et costumes de scène, clips et vidéos, documents d'archives et croquis encore jamais vus. Une centaine d'oeuvres des plus grands photographes de mode contemporains tels que Richard Avedon, Guy Bourdin, Jean-Paul Goude, David LaChapelle, Helmut Newton, Herb Ritts, Dominique Issermann viendront compléter l'exposition. Cette dernière inclura également des galeries immersives, dont certaines ont été imaginées par des artistes tels que Michel Lemieux et Philipp Fürhofer, ainsi que par le studio d'effets spéciaux Rodeo FX. Le designer londonien Tord Boontje a en outre conçu des lustres en cristal Swarovski pour l'une des galeries. Les mannequins ont été fabriqués sur mesure par Hans Boodt Mannequins à Rotterdam.

Une imagination singulière

« Thierry Mugler : Couturissime » retrace le parcours d'un créateur exceptionnel qui a révolutionné la mode grâce à des coupes morphologiques et futuristes, des silhouettes glamour, sculpturales et élégantes ainsi que des lignes strictes, des épaules de super-héroïnes et une taille corsetée habillant une femme sublime, sensuelle et puissante en perpétuelle métamorphose. L'exposition propose de plonger dans l'imagination singulière du créateur, et de faire tour à tour l'expérience de son perfectionnisme, de son prestige à l'hollywoodienne, de ses rêves, de ses créatures exotiques, de son érotisme et de sa science-fiction. Ce cheminement expliquera ses choix audacieux, notamment l'utilisation de matériaux innovants dans la haute couture tels que le métal, la fausse fourrure, le vinyle et le latex.

Emily Ansenk, directrice du Kunsthal, a déclaré : « Nous sommes très fiers de pouvoir présenter cet automne une autre icône de la mode au public néerlandais. Le Kunsthal a établi une solide tradition de programmation d'expositions de mode de renommée mondiale aux Pays-Bas : de Jean Paul Gaultier à Peter Lindbergh en passant par Viktor & Rolf. C'est un énorme honneur pour notre musée d'être le premier en Europe à présenter cette rétrospective consacrée au travail de Thierry Mugler. Nous nous réjouissons de collaborer une nouvelle fois avec Nathalie Bondil, Thierry-Maxime Loriot et tous les partenaires impliqués. »

Publication Thierry Mugler : Couturissime

Thierry Mugler : Couturissime est la première monographie consacrée au couturier Thierry Mugler. Fruit de recherches approfondies, cet ouvrage réalisé sous la direction de Thierry-Maxime Loriot rassemble des essais signés par Jeanne Beker, Nathalie Bondil, Marie Colmant, Matthias Harder, Jack Lang, Amélie Nothomb, Lou Stoppard, Stefano Tonchi et Shelly Verthime. Il réunit plus de 350 images d'archives et photographies inédites signées par les plus grands noms de la photographie de mode, en plus de photographies réalisées par Thierry Mugler. Une coédition des Éditions scientifiques du Musée des beaux-arts de Montréal et Phaidon. Conception graphique : Paprika, Montréal.

Crédits de conservation

Le commissariat de l'exposition est assuré par Thierry-Maxime Loriot, sous la direction de Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM. La tournée internationale de l'exposition a été rendue possible grâce au généreux soutien de Hans Boodt Mannequins, Christie et Tourisme Montréal.

