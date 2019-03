L'ACCAP accueille favorablement le rapport provisoire du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime d'assurance médicaments national





TORONTO, le 6 mars 2019 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes est satisfaite du rapport provisoire du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d'un régime d'assurance médicaments national.

« Le rapport publié aujourd'hui contribue grandement aux discussions en cours sur la façon d'assurer à tous les Canadiens un accès à des médicaments sur ordonnance abordables », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP.

« La réforme du système d'assurance médicaments nécessite une collaboration entre les assureurs, les gouvernements des provinces et territoires, et le gouvernement fédéral, d'expliquer M. Frank. Les améliorations doivent faire en sorte que tous les Canadiens, où qu'ils vivent et travaillent au pays, puissent accéder à des médicaments sur ordonnance abordables. Une solution équilibrée amènera un système viable à long terme et protégera les régimes d'assurance maladie auxquels tiennent les Canadiens. »

Plus de 25 millions de Canadiens ont accès aux médicaments d'ordonnance par l'intermédiaire des régimes d'assurance maladie d'employeurs. Ces régimes couvrent des milliers de produits pharmaceutiques - y compris des traitements novateurs - qui en ce moment ne sont pas couverts par les régimes publics, même les plus généreux d'entre eux.

« Nous apprécions le travail fait par le Dr Hoskins et les membres du Conseil consultatif, et serons heureux d'engager avec eux un dialogue plus approfondi dans les mois qui viennent, poursuit M. Frank. La collaboration entre les gouvernements et les assureurs privés est importante pour assurer l'accès à des médicaments sur ordonnance abordables et la viabilité à long terme des régimes publics et privés. »

Dans le mémoire qu'elle a soumis au Conseil consultatif, l'industrie des assurances de personnes a énoncé trois éléments clés de toute approche sensée pour un régime d'assurance médicaments national :

Instaurer l'assurance-médicaments pour tous - Les gouvernements devraient dresser une liste de médicaments éprouvés et efficients sur le plan des coûts qui seraient couverts pour tous, soit par l'intermédiaire du régime d'assurance de l'employeur, pour ceux qui en ont un, soit par l'État pour ceux qui n'en ont pas.

Protéger et améliorer les régimes d'assurance maladie en place - Les régimes d'assurance maladie privés offrent plus de choix et une protection plus étendue que même le meilleur des régimes publics. Un régime d'assurance médicaments national devrait améliorer la couverture des personnes qui en ont besoin, et non affaiblir les avantages déjà offerts par les régimes au travail.

Garantir des prix abordables pour les consommateurs et les contribuables - Aucun Canadien ne devrait subir un fardeau financier indu à cause du coût de ses médicaments sur ordonnance. La réforme devrait être équilibrée, et utiliser judicieusement l'argent des contribuables. Deux moyens de faire en sorte que tous les Canadiens paient le même bas prix pour le même médicament seraient de moderniser - comme il est prévu - le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, et de permettre aux gouvernements et aux assureurs de négocier ensemble avec les sociétés pharmaceutiques, tirant ainsi partie de la force de tout le marché canadien pour obtenir les meilleurs prix possibles.

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 860 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 155 000 Canadiens.

