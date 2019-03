Avis des médias - Le gouvernement du Canada annonce des mesures de conservation marine pour la baie Howe





WEST VANCOUVER, CB, le 5 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée de West Vancouver?--?Sunshine Coast?--?Sea to Sky Country, Pamela Goldsmith-Jones, annonceront de nouvelles mesures pour protéger les nouveaux récifs d'éponges siliceuses, qui viennent d'être découverts dans la baie Howe. Les récifs d'éponges siliceuses sont uniques aux eaux du Pacifique Nord-Ouest et ces récifs de la baie Howe sont, à ce jour, parmi les plus productifs sur le plan biologique. Leur protection constitue une autre étape importante vers l'engagement du Canada à atteindre ses objectifs de conservation, visant à protéger 10 % des aires marines d'ici 2020.

Les médias sont invités à y assister.

Date : Le mercredi 6 mars 2019 Heure : 9 h 30 (heure locale) Lieu : Parc John Lawson

17e rue

West Vancouver (C.-B.)

V7V 3T3

