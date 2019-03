Collaboration entre La Cage - Brasserie sportive et L'ITHQ : Une méthode efficace pour la rétention de la main-d'oeuvre





MONTRÉAL, le 5 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et La Cage - Brasserie sportive sont fiers de souligner le travail de leurs équipes qui ont développé conjointement un procédé de formation efficace pour retenir la main-d'oeuvre dans les restaurants de la chaîne.

Le centre d'expertise de l'ITHQ a été mandaté en 2016 par le Groupe Sportscene pour mettre sur pied une formation sur mesure pour le personnel de cuisine de La Cage - Brasserie sportive. Dispensée depuis l'automne 2016, elle enseigne notamment les bons comportements en cuisine, en respectant les règles de base d'hygiène/salubrité et de santé/sécurité, et elle permet d'approfondir les connaissances des participants en cuisson des aliments, en préparation des sauces et en montage d'assiettes. Source de motivation, elle met en lumière la philosophie à adopter en cuisine et célèbre la passion qui est au coeur du métier.

Depuis le début de cette collaboration, L'Académie Cage Brasserie sportive a formé 225 chefs et cuisiniers, soit 25 % du personnel de cuisine du réseau La Cage.

«?En analysant nos données, on remarque une amélioration de la rétention de 82 % chez le personnel formé par l'ITHQ. C'est vraiment excellent?!?», se réjouit Louis-François Marcotte, vice-président image de marque et innovation du Groupe Sportscene.

«?Avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, il est primordial pour les restaurateurs de soutenir leurs employés en leur offrant une formation optimale et un environnement de travail positif. L'ITHQ est heureux de pouvoir accompagner La Cage dans cet effort par l'entremise de son centre d'expertise?», explique l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Conscient des besoins croissants en matière de gestion, le centre d'expertise de l'ITHQ propose aux entreprises une gamme de services personnalisés, tels que la formation, l'accompagnement, la planification stratégique, l'optimisation des processus de travail ou même le diagnostic organisationnel.

À propos de La Cage - Brasserie sportive

Le Groupe Sportscene est un pionnier et un chef de file au Québec dans le domaine de la restauration. Sa principale bannière, La Cage - Brasserie sportive, regroupe à ce jour plus de 50 établissements corporatifs, franchisés et cofranchisés répartis à travers le Québec. Avec son décor moderne, son menu toujours actualisé et sa technologie de pointe, le réseau La Cage - Brasserie sportive bénéficie d'un positionnement unique, s'appuyant sur la bouffe, la bière et le sport, s'inscrivant dans le plus important créneau de la restauration d'ambiance sportive au Québec.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 5 mars 2019 à 10:35 et diffusé par :