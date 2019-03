PrescripTIon est en plein expansion, fort du soutien croissant dont bénéficie le service national d'ordonnances électroniques partout au Canada





TORONTO, le 5 mars 2019 /CNW/ - PrescripTIonMC est en bonne voie de devenir le service privilégié à l'échelle nationale pour les ordonnances électroniques, grâce à l'adhésion d'autres provinces, fournisseurs et détaillants, qui se sont engagés à rendre le processus de prescription plus simple et plus commode pour les patients et les cliniciens.

Dernièrement, le Nouveau-Brunswick est devenu la troisième province à adopter PrescripTIonMC, après l'Ontario et l'Alberta. De plus, l'équipe de PrescripTIonMC a signé des ententes avec sept autres provinces et territoires, avec lesquels elle collabore pour planifier la mise en oeuvre du service dans leur région respective.

« Il est tout à fait remarquable qu'en moins de trois ans, nous ayons conclu des ententes avec dix provinces et territoires qui englobent la majorité de la population du pays, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute Santé du Canada. Nous sommes déjà en train d'élargir la portée du service en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick, et nous sommes convaincus que cette expansion fructueuse incitera les autres provinces et territoires à accélérer la cadence en vue de déployer le service le plus tôt possible. »

De nouveaux détaillants se sont récemment ajoutés, entre autres Sobeys Inc., Lawtons Drugs, Safeway Inc. et Medical Pharmacies, ce qui porte le nombre total de pharmacies dotées de PrescripTIonMC à plus de 4 500 dans les provinces et territoires participants. Un nouveau fournisseur de systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) -- InputHealth -- et deux nouveaux fournisseurs de systèmes de gestion de pharmacie (SGP) -- Pharmacy Technology Solutions (division de McKesson Canada) et Fillware Technologies --se sont également ralliés au projet, ce qui fait passer à dix et à quatre, respectivement, le nombre total de partenaires dans ces catégories.

« Nous sommes emballés d'accueillir d'autres fournisseurs de DME et de SGP parmi nos partenaires et de voir que PrescripTIonMC suscite un intérêt toujours plus marqué chez les cliniciens canadiens, ajoute M. Green. Ensemble, nous pouvons éliminer les ordonnances papier et aider les Canadiens à être en meilleure santé. »

Pour en savoir plus au sujet de PrescripTIonMC, consultez le site www.PrescripTIoncan.ca. Les prescripteurs et les pharmaciens qui souhaitent adhérer au service sont invités à remplir le formulaire de déclaration d'intérêt.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle aide à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral.

