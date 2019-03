PAL-V dévoile le modèle de production de sa voiture volante en édition limitée





RAAMSDONKSVEER, Pays-Bas, 5 mars 2019 /PRNewswire/ -- Au Salon international de l'automobile de Genève (Geneva International Motor Show - GIMS) 2019, PAL-V a dévoilé les particularités distinctives de PAL-V Liberty Pioneer, le premier modèle de production de voiture volante au monde. Cette édition limitée à 90 exemplaires seulement reprend le concept de PAL-V Liberty dévoilé lors du GIMS de l'an dernier. Elle ouvrira un nouveau chapitre de la mobilité. L'édition pionnière sera présentée sur le stand 1220 dans le hall 1 les 5 et 6 mars (journées de presse) et entre les 7 et 17 mars (journées grand public).

« Nous avions déjà annoncé l'an dernier que nous débuterions avec une édition limitée de PAL-V Liberty. Nous présentons cette année les éléments spécifiques de cette édition limitée, dont la livraison débutera en 2020 », a déclaré Robert Dingemanse, le PDG de PAL-V. Entre autres caractéristiques, PAL-V Liberty Pioneer est équipé d'un double cockpit de commande et du système électronique d'instruments de vol (Electronic Flight Instrument System). La carrosserie entièrement en carbone, ainsi que l'intérieur sur mesure et la gamme exclusive de couleurs à deux tons si caractéristique distinguent clairement Liberty Pioneer de Liberty standard.

Comme l'explique Robert Dingemanse : « L'Edition PAL-V Pionner est destinée à ceux qui souhaitent faire partie du groupe unique des personnes qui veulent écrire l'Histoire avec nous. Ils seront aux avant-postes d'une révolution de la mobilité, où nous n'aurons plus seulement des véhicules qui ne peuvent que rouler. Ils seront les premiers automobilistes volants de leur pays pratiquant le « FlyDriving » vers toutes les destinations. »

Développer une voiture volante exige beaucoup de temps et de persévérance. C'est un projet révolutionnaire, notamment parce que PAL-V a conçu un véhicule commercial qui respecte les réglementations existantes, très différent en cela du seul intérêt d'un nouveau concept technique. « Bien que de plus en plus de concepts volants soient annoncés, seules une poignée de sociétés travaillent sur une voiture réellement volante : une voiture qui puisse à la fois voler et rouler, idéale pour la mobilité interurbaine. Cette combinaison offre une liberté sans précédent : la mobilité volante en porte-à-porte », ajoute pour sa part Mike Stekelenburg, ingénieur en chef chez PAL-V. Et de poursuivre : « Le principe de l'autogire nous offre non seulement une voiture volante sûre et facile à utiliser, mais nous permet également de la rendre compacte et respectant la réglementation existante, facteur le plus important pour construire un véhicule volant utilisable. »

Avec le lancement de PAL-V Liberty Pioneer, PAL-V ouvrira un nouveau chapitre de la mobilité personnelle. Cette édition Pioneer donne à 90 personnes dans le monde la possibilité de dépasser les limites.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/830108/PAL_V_flying_car.jpg

