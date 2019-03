Le gouvernement du Canada injecte de nouveaux fonds pour renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques au port de Toronto





TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Les biens échangés au Canada transitent par de nombreux actifs de transport fédéraux, comme la Voie maritime du Saint-Laurent, les grands ports, les postes frontaliers terrestres et les aéroports. Ces actifs jouent un rôle crucial pour assurer la compétitivité commerciale et économique du pays. À l'ère des chaînes d'approvisionnement mondiales à circulation rapide, les actifs fédéraux font partie d'un réseau de transport qui doit être fiable, efficace et capable de s'adapter à des éléments tels que les changements climatiques et les conditions météorologiques.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que le gouvernement du Canada investira 50 000 $ pour renforcer l'infrastructure de l'Administration portuaire de Toronto afin de la protéger contre les effets des changements climatiques.

Le port de Toronto est l'un des plus grands ports intérieurs d'importance au Canada. Grâce au financement accordé dans le cadre du Programme de l'évaluation des risques liés aux ressources de transport, l'Administration portuaire de Toronto entreprendra une évaluation de la vulnérabilité de l'infrastructure du port. Cet examen permettra de mieux comprendre les effets qu'auront les changements climatiques sur les actifs et les activités du port de même que d'orienter les prochains projets d'investissement et d'amélioration à l'égard de son infrastructure.

En accordant du financement à des projets d'évaluation des risques liés aux changements climatiques, le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la population et les collectivités canadiennes des effets des changements climatiques, tout en renforçant la capacité d'adaptation du réseau de transport.

Citation

« Le Canada doit se préparer aux changements climatiques pour assurer la sécurité des Canadiens et protéger leur santé. Le gouvernement du Canada investit dans ce projet d'évaluation afin que l'Administration portuaire de Toronto soit prête à faire face à des perturbations imprévues et aux risques liés aux changements climatiques que pourrait réserver l'avenir. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent endommager l'infrastructure de transport comme les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports et les aéroports, ce qui peut entraîner de coûteux retards dans les déplacements et le transport et compromettre la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de notre réseau de transport.

Le Programme de l'évaluation des risques liés aux ressources de transport finance des projets d'évaluation des risques liés aux changements climatiques. Ces projets fournissent aux propriétaires et aux exploitants d'actifs des données sur les ouvrages d'infrastructure vulnérables aux risques climatiques ou météorologiques, et ce, en vue d'encourager les investissements et la planification de la gestion des actifs.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 13:00 et diffusé par :