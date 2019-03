La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants accepte les demandes de subvention





Une somme de 1,15 million de dollars sera consacrée aux programmes pour les jeunes à l'échelle du pays

OTTAWA, le 4 mars 2019 /CNW/ - La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants accepte maintenant les demandes pour les subventions de 2019. Plus de 1,15 million de dollars seront versés à des oeuvres de bienfaisance, des programmes scolaires et des groupes qui répondent aux besoins des jeunes. Les organismes nationaux et locaux de partout au pays peuvent présenter leurs demandes jusqu'au 5 avril.

Contribuer au changement

Depuis 2013, plus de 660 organismes ont reçu un financement total de plus de 7 millions de dollars de la Fondation. Les subventions ont aidé à financer, entre autres, des programmes d'alphabétisation et de langue, de mentorat, d'éducation spéciale et de santé visant les enfants, des services d'aide pour les jeunes, des programmes sur la diversité de genre et sexuelle, des projets artistiques et récréatifs et des initiatives contre l'intimidation.

À propos de la Fondation

Les fonds de la Fondation sont générés par une campagne de financement annuelle de cinq semaines. Les bureaux de poste de partout au pays vendent un timbre dédié à la Fondation, acceptent des dons et, dans certains cas, organisent des collectes de fonds chaque automne, tandis que les employés de Postes Canada versent des contributions volontaires par l'entremise de déductions à la source tout au long de l'année.

Vous trouverez des renseignements sur la Fondation et sur son processus et ses critères pour l'attribution de subventions, y compris des réponses aux questions fréquemment posées sur la présentation de demandes, sur le site Web de la Fondation : postescanada.ca/communautaire.

