Air Canada est nommée parmi les employeurs canadiens les plus favorables à la diversité pour la quatrième année consécutive





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Pour la quatrième année consécutive, Air Canada a été reconnue comme l'un des employeurs les plus favorables à la diversité au Canada. En nommant Air Canada, Mediacorp Canada Inc. a souligné ses efforts soutenus visant à favoriser l'inclusion par divers partenariats, sa capacité à rejoindre directement les diverses communautés dans ses campagnes de recrutement ainsi que d'autres initiatives.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus pour avoir cultivé la diversité et l'inclusion, car ce sont de grandes forces pour une société aérienne mondiale comme Air Canada. En ayant une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive, nous pouvons attirer et conserver les meilleurs talents, et nos clients et nos parties prenantes se reconnaissent dans nos quelque 30 000 employés. Nos employés travaillent dans plus de +80 langues, et les femmes occupent des rôles de premier plan au sein de notre entreprise, autant dans des rôles traditionnellement peu féminisés qu'à la haute direction, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés, Culture et Communications.

« Nous favorisons continuellement la diversité et l'inclusion en offrant des possibilités de carrière égales aux membres qualifiés de toutes les communautés. Les partenariats de recrutement que nous avons établis avec les Premières nations, les personnes LGBTQ, les personnes ayant une déficience et d'autres communautés ont pour but de renouveler notre bassin de talents diversifiés. Nous nous réjouissons de ce prix parce qu'il signifie que toute personne qualifiée possédant les compétences et les aptitudes requises peut compter sur le caractère inclusif et accueillant d'Air Canada. »

Pour expliquer la sélection d'Air Canada, Mediacorp Canada Inc. a mentionné l'inclusivité dont elle fait preuve dans le cadre de partenariats comme :

un partenariat avec le programme de bourses d'études Indspire pour les Autochtones, offrant un soutien financier aux élèves d'origine autochtone qui terminent leurs études dans un programme lié à l'aviation, comme pilotage ou mécanique d'aéronef;

une collaboration avec Jazz Aviation en vue de créer un partenariat avec le First Nations Technical Institute pour aider les élèves d'origine autochtone à devenir pilote -- l'initiative comprend des conseils pour rédiger un curriculum vitæ et se préparer à une entrevue d'emploi ainsi que des visites des installations des simulateurs de vol et des opérations aériennes;

un partenariat avec l'initiative Prêts, disponibles et capables visant à mettre à profit les compétences particulières des candidats ayant une déficience intellectuelle ou le trouble du spectre de l'autisme dans des rôles précis, et une participation à la journée de mentorat pour les personnes ayant une déficience de Dolphin Digital Technologies.

Le palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada reconnaît les efforts des chefs de file à l'échelle nationale qui établissent des milieux de travail inclusifs pour les employés de cinq groupes : les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant une déficience, les autochtones et les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires (LGBTQ). Les employeurs sont sélectionnés par l'équipe de rédaction de Mediacorp Canada Inc. en fonction des candidatures soumises pour le projet annuel des 100 meilleurs employeurs au Canada.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de passagers en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements, consultez le aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada dans Twitter, et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 13:10 et diffusé par :