Horizon Robotics est évaluée à 3 milliards de dollars après un tour de financement de série B, mené par des géants des semi-conducteurs et les meilleurs FEO du secteur automobile





PÉKIN, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- Horizon Robotics (« la société »), une plateforme informatique d'intelligence artificielle à la pointe du progrès, a annoncé son financement de série B avec un investissement total d'environ 600 millions de dollars et une évaluation à 3 milliards de dollars, mené conjointement par SK China, SK Hynix et plusieurs des plus importants groupes automobiles et leurs instruments de placement. Parmi les autres partenaires et investisseurs stratégiques impliqués dans ce cycle, on trouve Oceanwide Capital de China Oceanwide Group, CMBC Capital, CSOBOR Fund de CLSA et Oceanpine Capital. Les actionnaires actuels, y compris Morningside Venture Capital, Hillhouse Capital, V Fund Management et Linear Venture, ont également participé au financement. Le dernier financement de série B fait suite au financement de série A de plus de 100 millions de dollars de la fin de 2017 mené par Intel Capital. En un peu plus de trois ans depuis sa création, Horizon Robotics a une fois de plus reçu un large soutien et a suscité un intérêt considérable chez les investisseurs. À ce jour, deux des trois principaux géants des semi-conducteurs sont d'importants actionnaires d'Horizon Robotics. Plusieurs groupes automobiles importants ont également investi des centaines de millions de dollars dans Horizon, faisant de la société l'un des plus grands cas d'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les sociétés du secteur automobile.

Le docteur Yu Kai, fondateur et PDG d'Horizon Robotics, a dit : « Depuis sa création il y a plus de trois ans, Horizon Robotics se consacre à devenir le chef de file des plateformes informatiques et des processeurs d'IA, afin de rendre possibles la conduite autonome, les villes intelligentes, la robotique intelligente et d'autres dispositifs d'AIoT « On the Horizon » et en faisant fonctionner l'IA pour rendre la vie de chacun meilleure et plus sûre. Actuellement, le concept de co-conception de matériel et de logiciels pour l'informatique de pointe adopté par Horizon Robotics depuis le premier jour est devenu une tendance importante dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les partenaires stratégiques clés et les ressources qui ont été introduits dans ce cycle de financement nous permettront de continuer d'accélérer le rythme de la recherche et du développement, ainsi que de la commercialisation, renforçant ainsi le modèle d'affaires de l'écosystème « On the Horizon ». Celui-ci consiste à fournir les FEO et les fabricants de premier plan, faciliter la tâche des intégrateurs de systèmes et des fournisseurs de solutions de l'industrie, et participer activement à l'évolution de la conduite autonome, de la ville intelligente, de la vente au détail intelligente, de la robotique intelligente et d'autres domaines importants tandis qu'Horizon Robotics avance conjointement avec ses partenaires d'écosystème. Ensemble, nous inaugurons l'ère de l'intelligence artificielle. »

M. Wu Zuoyi, président de SK China a déclaré : « Horizon Robotics jouit d'une technologie sans pareil associée à des capacités de produits et des talents de classe mondiale. Nous sommes impressionnés par leurs produits et leurs solutions remarquables, en particulier dans le domaine de l'IA et de la conduite autonome. SK Group a une base solide et de premier ordre dans les domaines de la mise en réseau 5G, de la conduite autonome et des villes intelligentes. Nous croyons que notre collaboration stratégique avec Horizon Robotics peut stimuler davantage d'innovation, promouvoir la complémentarité et l'optimisation de la position de l'industrie des deux côtés, mais aussi apporter de nouveaux développements dans les secteurs de la conduite autonome et des télécommunications. »

En 2017, Horizon Robotics a achevé la conception et commercialisé avec succès l'un des premiers processeurs IA de pointe au monde à un niveau de production de masse : « Journey » qui est axé sur la conduite autonome, et « Sunrise » qui est axé sur l'AIoT. En 2018, Horizon Robotics a transformé son avantage de précurseur dans la technologie en une forte montée en puissance de sa commercialisation, en comptant sur son unique combinaison de matériel, de logiciel, et de technologie de processeurs pour l'IA pour les deux applications de la conduite autonome et de l'AIoT, et a lancé avec succès la plateforme « Matrix » pour la conduite autonome et la plateforme « XForce » pour l'informatique de pointe pour l'IA. Parmi celles-ci, « Matrix » a gagné le prix de l'innovation au CES 2019. La plateforme informatique « Matrix » d'Horizon Robotics pour la conduite autonome a déjà été fournie à des entreprises internationales de premier plan du secteur de l'automobile, ce qui constitue une vitrine de commercialisation des technologies informatiques de pointe sans précédent. À la fin de 2018, Horizon Robotics a également déployé « Navnet », une solution créée de manière participative de cartographie et de positionnement de haute précision et en haute définition basée sur « Matrix ». Pour la conduite autonome, Horizon Robotics a progressivement élargi son réseau d'importants FEO et de fabricants de premier plan du secteur de l'automobile. Ses partenaires incluent Audi, Bosch, Chang'an, BYD, SAIC Motor et Guangzhou Automobile Group.

Pour l'AIoT, le processeur « Sunrise » d'Horizon a comptabilisé plus de 20 conceptions gagnantes au cours de la deuxième moitié de 2018, positionnant Horizon Robotics comme l'un des principaux fournisseurs de processeurs d'IA. Grâce au déploiement de solutions d'AIoT fonctionnant avec « Sunrise », Horizon a facilité la construction de villes intelligentes et de réseaux de transport dans de nombreux projets de développement, permettant ainsi la création de collectivités intelligentes et de bâtiments résidentiels, et soutient SK Telecom, BeLLE, Yonghui Supermarket, Longfor et d'autres partenaires dans l'effort des entreprises pour intégrer la technologie intelligente. Récemment, le « Mi AI Speaker » de Xiaomi a été lancé ; celui-ci fonctionne avec la technologie de reconnaissance vocale d'Horizon pour son jeu de microphones, ce qui représente une autre étape importante pour la solution d'Horizon sur le marché. Les processeurs IA de pointe et les solutions d'Horizon permettent progressivement une « sensibilisation de la perception intégrée et une interface humain-machine à plusieurs facettes. »

Horizon Robotics intègre son expertise approfondie dans « les algorithmes, la conception de processeurs, les logiciels et le matériel. » Soutenu par le financement de série B, Horizon continuera d'investir de plus en plus de ressources dans le développement de produits et de technologies, et prévoit des percées dans l'année à venir pour l'architecture des processeurs pour l'automobile et sa troisième génération d'architecture de processeur.

Le financement a apporté des ressources stratégiques importantes, ainsi que de nouvelles opportunités de commercialisation pour Horizon, alimentant ainsi un élan croissant vers l'expansion de l'écosystème autour de ses activités de base. À l'avenir, Horizon va continuer de conquérir « l'Everest » de l'intelligence artificielle et de l'informatique de pointe. Alors qu'Horizon progresse vers l'accomplissement de cette vision, la société encouragera de nouveaux scénarios d'application et développera cet écosystème en collaboration avec ses partenaires, en réalisant des contributions plus profondes et plus larges dans le domaine de l'intelligence artificielle.

