Cambium Networks intégrera Terragraph au système sans fil cnWave de 60 GHz





La technologie de connectivité Terragraph de Facebook sera intégrée à la prochaine technologie sans fil multimode de 60 GHz de Cambium Networks pour apporter la connectivité gigabit dans les zones urbaines

ROLLING MEADOWS, Illinois, 25 février 2019 /CNW/ - Cambium Networks, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau sans fil, annonce aujourd'hui travailler avec Facebook pour créer des solutions de connectivité haute vitesse au moyen de Terragraph. La technologie de connectivité Terragraph sera intégrée au sein du prochain système sans fil à multinoeud cnWavetm de 60 GHz de Cambium Networks, apportant la connectivité gigabit haute vitesse dans les zones urbaines.

« Nous sommes ravis de travailler avec Cambium Networks alors que la société met au point des systèmes de connectivité haute vitesse reposant sur la technologie Terragraph », soutient Dan Rabinovitsj, vice-président de la connectivité à Facebook. « Avec l'aide de Terragraph, nous pouvons collaborer avec nos partenaires d'écosystème pour résoudre les problèmes que pose la bande passante urbaine en permettant aux opérateurs de télécommunications de déployer, à grande échelle et de manière rentable, des réseaux sans fil gigabit. »

« Cambium Networks est ravie de se joindre à Facebook dans le cadre de sa mission consistant à introduire de nouvelles technologies pour rehausser les réseaux sans fil et améliorer les vitesses, et ce, partout dans le monde », soutient Atul Bhatnagar, président et chef de la direction de Cambium Networks. « Nous croyons que les solutions multimode de 60 GHz disposant de la résilience intégrée de Terragraph donneront lieu à une connectivité rapide et rentable au dernier kilomètre, augmentant ainsi les capacités d'accès au réseau et offrant une expérience d'application plus riche aux utilisateurs finaux. »

« Cambium Networks a investi de manière significative dans la R et D pour créer une technologie radio 14x14 MU-MIMO (Multi-user Multiple-input, Multiple-output), ce qui la place en bonne posture pour faire innover le spectre sans fil de 60 GHz », remarque Rohit Mehra, vice-président de l'infrastructure réseau à IDC. « Le fait de conjuguer l'historique d'innovation dans le sans-fil et la prestation de produits de Cambium Networks avec la technologie Terragraph de Facebook permet d'offrir aux clients des réseaux à maillage hautement efficaces et résilients établis sur une solide assise de déploiements sans fil. »

À propos de cnWave

cnWave est le prochain membre de l'écosystème familial de solutions sans fil de Cambium Networks. Les noeuds cnWave de 60 GHz (V band) de format compact se fixent facilement au mobilier urbain et peuvent fonctionner en modes PTP (Point-to-point), PMP (Point-to-Multipoint) ou maillage efficace pour le dernier kilomètre donnant accès aux résidences des abonnés, aux entreprises, aux immeubles à logements multiples, aux réseaux de télévision à circuit fermé et aux réseaux Wi-Fi publics. Le produit pourrait même servir de réseau de collecte pour le trafic des réseaux à petites cellules de la 4G ou de la 5G.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité sans fil qui renforcent les liens entre les personnes, les lieux et les choses. Étant une société spécialisée dans la prestation d'écosystèmes de plates-formes sans fil bout en bout fiables, évolutives, sécurisées et gérées en nuage qui fonctionnent dans des conditions difficiles, Cambium Networks permet aux prestataires de services ainsi qu'aux exploitants de réseau d'entreprise, d'industrie et de gouvernement de bâtir une connectivité périphérique intelligente. Cambium Networks, qui a son siège social dans la banlieue de Chicago et qui exploite des centres de recherche et de développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, vend ses produits par l'intermédiaire d'une gamme de distributeurs mondiaux de confiance. Visitez le www.cambiumnetworks.com.

