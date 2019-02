Le XXIe festival Habanos se termine avec une soirée de gala dédiée au 50e anniversaire de la marque Trinidad





- Armando Manzanero fait partie des artistes qui se sont produits pendant cette soirée qui a marqué la fin de la XXIe édition du festival Habanos

- Pendant l'événement, qui a rassemblé 1 200 participants, ont également eu lieu la cérémonie de remise du prix Habanos Man of the Year (Homme Habanos de l'année) et les traditionnelles enchères d'humidificateurs, qui ont permis de collecter 1 505 000 euros

LA HAVANE, Feb. 24, 2019 /PRNewswire/ -- Le XXIe festival Habanos s'est achevé avec la célébration de la soirée de gala. Elle a marqué la touche finale d'une semaine remplie d'activités pour les amateurs des meilleurs tabacs du monde, venus de plus de 60 pays différents.

La soirée de gala a rendu hommage au 50e anniversaire de la marque Trinidad. Le premier de 100 humidificateurs qui célèbrent le 50e anniversaire de la marque a été la vedette de la soirée, levant 300 000 euros pendant les célèbres enchères d'humidificateurs.

D'incroyables performances musicales ont également animé la soirée, notamment celle du musicien mexicain Armando Manzanero, lauréat d'un Grammy Award, de Charles Fox, célèbre compositeur américain de musiques pour le cinéma et la télévision, et le chanteur de salsa portoricain, Gilberto Santa Rosa. En outre, des performances artistiques de divers genres ont été assurées par des talents cubains, sous la direction artistique de Santiago Alfonso, lauréat du Prix national de danse cubaine 2006 et fondateur de la compagnie de Danse contemporaine de Cuba, et la direction musicale de Miguel Patterson, directeur de l'Orchestre de la radio-télévision cubaine. L'assistance était composée de personnalités de renom telles que Gael García Bernal, lauréat d'un Golden Globe pour sa performance dans la série Mozart in the Jungle et Jorge Perugorría, l'acteur de cinéma cubain le plus connu actuellement.

Les prix Habanos Man of the Year (Homme Habanos de l'année) ont également été remis pendant cette soirée spéciale. Zoe Nocedo a reçu le prix dans la catégorie Communication, Gabriel Estrada a gagné le prix dans la catégorie Business et Justo Emilio Luis est le lauréat de la catégorie Production.

En outre, les deux gagnants amateurs de la 2e édition du concours Habanos World Challenge étaient Aurelio Tufano et Giulio Amaturo d'Italie.

Le gala de clôture a réuni 1 200 invités, et dans cette édition des traditionnelles Enchères d'humidificateurs, sept humidificateurs de certaines des marques les plus prestigieuses ont été adjugées, levant un total de 1 505 000 euros, dont l'ensemble les fonds seront reversés, comme toujours, au système de santé public cubain.

