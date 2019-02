/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le samedi 23 février 2019/

La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, se rendra en Gaspésie pour faire le point sur les possibilités économiques offertes par le secteur du tourisme ainsi que sur la création de bons emplois...

Les petites entreprises représentent 98 % de toutes les entreprises canadiennes et emploient 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles forment l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à la classe moyenne. Les 21 et...