Meggitt Training Systems présentera ses solutions virtuelles et de tir réel au salon IWA Outdoor Classics





Avec désormais deux sites en Europe pour desservir les clients intéressés par des installations de tir à travers le continent, Meggitt Training Systems présentera ses tout derniers produits virtuels et de tir réel du 8 au 11 mars 2019 au salon IWA Outdoor Classics (stand 3-211) à Nuremberg, en Allemagne.

Chef de file depuis plus de quatre-vingt-dix ans en termes de conception, d'équipement et d'installation de champs de tir destinés aux forces de l'ordre et de la défense ainsi que de champs de tir commerciaux, Meggitt Training Systems a équipé plus de 13 000 systèmes de champs de tir à travers le monde, y compris plus de 75 000 systèmes de cibles à tir réel sur 122 bases militaires.

« Meggitt comprend et répond aux exigences uniques de l'Europe en matière de formation au tir réel, grâce en partie à nos sites régionaux basés à Ashford et à Waardenburg », a déclaré Mark Mears, directeur général de Meggitt Training Systems Ltd. « Nous invitons les visiteurs du salon IWA Outdoor Classics à découvrir en quoi notre expertise inégalée peut faciliter la conception et la construction de nouveaux champs de tir modernisés. »

Les produits présentés par Meggitt au salon IWA seront les suivants :

Le système de cible projetée XWT ProImage® qui révolutionne les cibles à images et à vidéos pour les installations de tir en intérieur. Ce système est constitué d'un vidéoprojecteur compact et d'une caméra qui se fixe sur le porte-cible XWT de Meggitt. Connecté sans fil à une unité de contrôle des allées de 10 pouces placée derrière la ligne de tir, le XWT ProImage projette des vidéos et des images numériques téléchargées par l'utilisateur sur des cibles en papier blanc ou en carton. La caméra embarquée offre une vue rapprochée constante de la cible pour un retour instantané. Le XWT ProImage s'attache et se recharge avec le XWT, et comprend des batteries facilement remplaçables pour un temps d'exécution non-stop.

Le piège à balles GranTraptm en caoutchouc granulé amortit les balles avec son support souple et permet de les récupérer intactes pour la plupart. Ce système minimise la poussière de plomb en suspension dans l'air et évite la dispersion et les ricochets tout en réduisant le bruit de l'impact. Ceci garantit un environnement plus propre et plus sûr pour les champs de tir, en maximisant les processus de récupération et de recyclage des balles.

La cible Multi-Function Stationary Infantry Target offre une configuration de tête à cible fixe pouvant répondre à des frappes ou à un scénario préprogrammé, en s'assurant que les participants à la formation n'anticipent pas les actions ciblées. Cela crée un environnement réaliste pour les opérations en milieu urbain et les formations spécialisées. Le système est contrôlé par radiofréquence, avec des commandes câblées ou Ethernet qui offrent une grande souplesse dans l'utilisation et la conception des champs de tir. Les présentations de cette année incluront l'ajout de la technologie LOMAH (location of miss and hit).

Pour assister à une démonstration des offres de tir réel de Meggitt, et avoir un entretien avec un représentant de la société pendant le salon IWA Outdoor Classics, retrouvez-nous sur le stand numéro 3-211, ou prenez rendez-vous à l'adresse https://meggitttrainingsystems.com/about/request-a-meeting-with-meggitt-training-systems/.

À propos de Meggitt Training Systems

Meggitt Training Systems, fabricant des technologies FATS® et Caswell, division de Meggitt PLC, est le plus important fournisseur de systèmes intégrés de formation aux armes de tir à balles réelles et virtuelles. Depuis l'acquisition des systèmes de formation virtuelle FATS®et des services et champs de tir réel de Caswell International, Meggitt Training Systems continue d'accroître ses capacités, fort de l'héritage de ces deux leaders de l'industrie. Plus de 13 600 aires d'entraînement au tir réel et 5 100 systèmes virtuels de Meggitt ont été déployés à travers le monde, offrant des formations de sensibilisation situationnelle et subjective, et de tir de précision, aux forces armées, à la police et aux organismes de sécurité.

Meggitt Training Systems emploie plus de 400 personnes dans son siège d'Atlanta et dans ses établissements à Orlando, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis, en Australie et à Singapour. La société est capable de déployer du personnel de service partout dans le monde pour la formation des instructeurs, l'installation et l'entretien des systèmes.

À propos de Meggitt PLC

Meggitt PLC, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, est un groupe international ayant des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Connu pour son expertise dans le domaine de l'ingénierie appliquée aux environnements extrêmes, Meggitt est un leader international dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de l'énergie. Meggitt emploie près de 11 000 personnes dans plus de 50 installations de fabrication et bureaux régionaux à travers le monde.

