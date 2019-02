Placements mondiaux Sun Life apporte des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life») a annoncé aujourd'hui plusieurs changements liés à sa gamme de fonds communs de placement, dans le but de simplifier et d'améliorer l'expérience offerte aux clients et aux conseillers.

Le Fonds d'infrastructures Sun Life deviendra le Fonds d'actifs réels Sun Life

Les porteurs de parts seront appelés à se prononcer par vote sur les changements proposés à l'objectif de placement du Fonds d'infrastructures Sun Life. Si ces changements sont approuvés, le fonds adoptera une approche multigestionnaire. Son nouvel objectif vise à procurer une plus-value du capital à long terme et à conserver le pouvoir d'achat, notamment pendant les périodes de hausse de l'inflation, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux. Le fonds changera aussi de nom pour devenir le Fond d'actifs réels Sun Life. Le vote des porteurs de parts sur les changements proposés se tiendra le 17 mai 2019 ou aux alentours de cette date.

Si les changements sont approuvés, l'objectif de placement modifié prendra effet le 31 mai 2019 ou aux alentours de cette date. Tous les coûts associés au vote des porteurs de parts seront assumés par Placements mondiaux Sun Life.

Si les porteurs de parts approuvent les changements proposés à l'objectif de placement, Lazard Asset Management (Canada) Inc., sous-conseiller actuel du Fonds d'infrastructures Sun Life, continuera de gérer la composante d'infrastructures du fonds. KBI Global Investors (North America) Ltd. aura le mandat de gérer la composante de ressources naturelles, et MFS Institutional Investments (Canada) Ltd. (la «MFS») sera responsable de la composante immobilière. Les nouvelles stratégies de placement entreront en vigueur le 31 mai 2019 à 16 h 01 (HE).

Circulaire d'information de la direction

Avant l'assemblée des porteurs de parts convoquée pour examiner les changements proposés à l'objectif de placement décrits ci-dessus, les porteurs de parts recevront une circulaire d'information de la direction (la «circulaire d'information») expliquant en détail tous les changements. La circulaire d'information sera également accessible dans le Système électronique de données, d'analyse et de recherche sur sedar.com. Le comité d'examen indépendant du Fonds d'infrastructures Sun Life s'est penché sur la nomination d'une société affiliée, la MFS, à titre de sous-conseiller. Selon la recommandation positive formulée par le comité, les changements proposés permettront au Fonds d'infrastructures Sun Life d'atteindre un résultat juste et raisonnable.

Changements de désignation pour certaines séries du Fonds d'infrastructures Sun Life

À effet du 22 février 2019, les séries T5, T8, F5 et F8 du Fonds d'infrastructures Sun Life ne seront plus offertes. À la même date, les séries T5 et T8 deviendront la série A, et les séries F5 et F8 deviendront la série F.

Changements apportés au niveau de risque du Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life et du Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life

À compter du 22 février 2019, le niveau de risque du Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life et du Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life passera de «moyen» à «faible à moyen». Ce changement fait suite à un examen effectué dans le cadre du processus d'examen périodique des fonds de Placements mondiaux Sun Life. Au cours de l'examen, il a été déterminé que le niveau de risque des deux fonds devait être abaissé. Par ailleurs, leurs objectifs et stratégies de placement ne changent pas. Placements mondiaux Sun Life passe en revue le niveau de risque des fonds au moins une fois par année, et lorsqu'un fonds est modifié de façon significative.



Changement de nom apporté à la Catégorie Trimark canadienne Sun Life

Le 22 février 2019, la Catégorie Trimark canadienne Sun Life deviendra la Catégorie Invesco canadienne Sun Life.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 24 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2018, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 951 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2019. Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life.

Renseignements pour les médias :

Annie Martin

Directrice, communications d'entreprise

Marketing et communications Québec

514-904-9757

annie.martin@sunlife.com

SOURCE Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 16:09 et diffusé par :