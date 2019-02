Le XXIe Festival Habanos Festival rend hommage à la Havane à l'occasion de son 500e anniversaire





Le Habano est un symbole de tradition et d'exclusivité, et son histoire a toujours été très étroitement liée à la ville dont il tire son nom, La Havane

La Havana célèbre son 500e anniversaire cette année, et l'histoire du Habano est étroitement liée à cette ville qui lui a donné son nom. L'histoire du Habano s'étend sur la capitale cubaine, et son empreinte se ressent dans de nombreux endroits de la ville.

Pour visualiser la version multimédia du communiqué de presse, veuillez cliquer sur : https://www.multivu.com/players/uk/8500151-xxi-habanos-festival-tribute-to-havana/

Le musée du tabac (Museo del Tabaco) est une institution en perpétuelle évolution. Les visiteurs y trouveront tout ce qui est en lien avec le rituel apprécié des authentiques fumeurs de Habanos. La marque San Cristóbal de La Habana est une autre représentation de Habanos à la Havane. Son vitole, Prado, tire son appellation d'une avenue emblématique de la ville. L'avenue Paseo del Prado abrite des bâtiments bien connus, dont le célèbre grand théâtre de la Havane, inauguré en 1838, et le Capitole, construit en 1929, considéré comme l'un des six palais les plus importants au monde.

Parmi les autres symboles associés au Habano figurent les emblématiques usines de tabac, où les rouleurs de cigares cubains élaborent chaque Habano Totalmente a Mano con Tripa Larga - Totalement à la main avec une longue tripe de la manière la plus traditionnelle. L'usine Real Fábrica de Tabacos Partagás est l'une des plus célèbres de la ville. L'usine Fábrica de Tabaco Torcido El Laguito est connue comme étant l'une des plus exclusives et l'une des plus réservées par les visiteurs. Enfin, l'usine Real Fábrica de Tabaco Torcido La Corona est célèbre pour occuper l'un des bâtiments les plus uniques et imposants de Cuba.

Afin de rendre hommage à la ville, Eusebio Leal Spengler, historien de la ville, prononcera le principal discours sur le 500e anniversaire de la ville de La Havane et son lien avec le Habano. De plus, cette édition présentera une production exclusive de 500 Humidors de San Cristóbal de La Habana 1519 (57 anneaux de calibre x 170 mm) spécialement prévue pour la commémoration de l'anniversaire de la ville.

Habanos, S.A. a également rendu un hommage tout particulier aux cinq siècles de La Havane, en dédiant la soirée de bienvenue de l'événement de cette année à la ville, ainsi qu'à la marque San Cristóbal de La Habana, qui célèbre elle ses 20 ans.

