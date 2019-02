Rénovations terminées dans une coopérative d'habitation de Burnaby





BURNABY, BC, le 15 févr. 2019 /CNW/ - Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, les installations de plomberie de l'ensemble Edmonds Place Housing Co-op ont été rénovées. La coopérative de 50 logements destinés à des familles et personnes à revenu faible et moyen a en effet bénéficié d'une contribution de 385 900 $ dans le cadre de l'Initiative de réparation ou de rénovation de logements sociaux ? 2016.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines), au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en a fait l'annonce aujourd'hui à la coopérative d'habitation nouvellement rénovée.

La coopérative d'habitation ciblant les familles comprend 35 logements de trois chambres, 11 de deux chambres et quatre de une chambre. Elle se situe à proximité du transport en commun, de parcs, d'écoles élémentaires et secondaires, d'une bibliothèque et d'un centre pour personnes âgées. Pendant environ cinq semaines, des travaux de plomberie intérieure ont été effectués dans les appartements pour réparer des fuites et atténuer les problèmes de moisissure. Les rénovations comprenaient également le remplacement de la conduite d'eau principale de la coopérative.

Citations

« Notre gouvernement investit dans la réparation et l'amélioration de coopératives d'habitation et d'ensembles de logements sociaux dans des collectivités de partout au pays, afin d'améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin - des ménages à revenu faible ou moyen qui sont dévoués à leur travail. Cet investissement évitera des réparations coûteuses à la coopérative Edmonds Place et permet à ses résidents de maintenir un coût de la vie à un niveau abordable. Nous contribuons à la création de logements sûrs qui dureront pendant des générations, tout en créant des emplois à l'échelle locale. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (pour le Logement et les Affaires urbaines)

« Nous sommes très heureux de constater que le programme fédéral de réparation ou de rénovation est utilisé pour améliorer la qualité de vie des membres de coopératives d'habitation en Colombie-Britannique. L'investissement du gouvernement fédéral dans les coopératives en vertu de la Stratégie nationale sur le logement est une contribution appréciée à l'offre permanente de logements sûrs et abordables pour des locataires à revenus mixtes au sein de coopératives bien gérées. » - Thom Armstrong, directeur général, Co?operative Housing Federation of British Columbia

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, a investi environ 385 900 $ dans cet ensemble.

, par l'entremise de la SCHL, a investi environ 385 900 $ dans cet ensemble. Grâce au budget de 2016, la SCHL est en mesure d'injecter plus de 77,6 millions de dollars sous forme d'investissement fédéral ponctuel, sur deux ans, pour la réalisation de travaux de réparation et de rénovation dans des logements sociaux administrés directement par la SCHL.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

