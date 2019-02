Entrée en service du banc d'essai d'AutoAir pour les véhicules autonomes et connectés via la 5G





AutoAir, le consortium de la 5G pour les véhicules connectés et autonomes (VCA) mené par Airspan, a fait d'énormes progrès cette semaine sur la piste d'essai de Millbrook Proving Grounds.

Le consortium a annoncé le déploiement final d'un réseau de petites cellules à très haute densité composé de 89 stations de base opérant dans le spectre en bande moyenne des 2,3 et des 3,4-3,8 GHz, incluant un système de mobilité routier haut débit à 22 secteurs dans les ondes millimétriques à 57-71 GHz, offrant 5 Gbits/s tous les 300 mètres. Les démonstrations publiques en direct ont montré que le système délivrait une capacité supérieure à 1 Gbit/s à une voiture de sport McLaren roulant à 160 mi/h sur le circuit à grande vitesse de Millbrook, avec des transferts intercellulaires toutes les 2 secondes. La télémétrie en temps réel était fournie par le système Atlas de McLaren.

Une seconde démonstration a présenté un streaming vidéo en temps réel entre de multiples véhicules (chacun doté de quatre caméras 4K). La vidéo était transmise entre un éventail de voitures personnelles, d'autocars et de véhicules d'urgence incluant des voitures de police, des camions de pompiers et des ambulances.

Ces avancées importantes sont des étapes essentielles pour permettre les principaux cas d'utilisation de la 5G pour les VCA. Le banc d'essai d'AutoAir à Millbrook peut également contribuer directement à la 5G dans d'autres secteurs adjacents comme le transport ferroviaire.

Eric Stonestrom, PDG d'Airspan Networks, a déclaré :

« La densification est essentielle pour faire de la connectivité 5G continue une réalité, et nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli avec nos partenaires. »

Paul Senior, directeur de la stratégie chez Airspan Networks et PDG de Dense Air, a affirmé :

« AutoAir à Millbrook est l'un des bancs d'essai et sites d'essai pour la 5G les plus ambitieux au monde. AutoAir s'attaque directement aux principaux défis posés par les VCA en matière de conception de technologies et de systèmes pour la 5G. Le projet a dorénavant finalisé le déploiement d'un réseau de petites cellules à très haute densité offrant des capacités très importantes permettant d'explorer tout un éventail de nouveaux cas d'utilisation des VCA. Chacun, dans le consortium AutoAir, est enthousiasmé d'avoir franchi cette étape importante. »

Brendan O'Reilly, directeur de la technologie chez Telefónica Royaume-Uni, a déclaré :

« Le projet AutoAir est une excellente démonstration de la manière dont les partenariats peuvent contribuer à orienter les cas d'utilisation de la 5G et générer les bénéfices que nous souhaitons tous voir avec cette technologie. Des réseaux expérimentaux sur des sites comme Millbrook seront essentiels pour comprendre comment la 5G permettra le développement de véhicules connectés et autonomes, ainsi que les cas d'utilisation associés pour les entreprises et le grand public qui transformeront le secteur automobile. »

À propos d'AutoAir

Implanté à Millbrook, le projet AutoAir est un consortium de partenaires dirigé par Airspan Networks. Il s'agit d'un programme unique de développement accéléré des technologies 5G, basé sur des petites cellules fonctionnant sur une base « hôte neutre ». La plateforme partagée de type « hôte neutre » permet à de multiples opérateurs mobiles ? publics et privés ? d'utiliser simultanément la même infrastructure en faisant appel au partitionnement de réseau (« network slicing »), ce qui peut améliorer radicalement la rentabilité des réseaux 5G.

Parmi les autres partenaires du consortium AutoAir figurent Blu Wireless Technology, McLaren Applied Technologies, le 5G Innovation Centre à l'Université du Surrey, Dense Air, Real Wireless, Quortus et Celestia Technologies Group.

À propos d'Airspan

Airspan est un fournisseur de solutions de densification des réseaux 4G et 5G, récompensé par de nombreux prix, proposant une vaste gamme de produits pour les stations de base Femto, Pico, Micro et Macro, tant en intérieur qu'en extérieur. Le kit d'outils parfait exploitera le plein potentiel de technologies telles les ondes millimétriques, la bande en dessous de 6 GHz, le MIMO massif et les architectures V-RAN ouvertes. Il inclut également un portefeuille de solutions d'amenée et d'accès sans fil fixe, leader de l'industrie, pour les applications PTP et PTMP.

À propos de Dense Air

Basée à Londres, au Royaume-Uni, Dense Air dispose de bureaux sur les marchés de lancement cibles suivants : Irlande, Belgique et Portugal. Dense Air fournit des services uniques de petites cellules à capacités d'hôte neutre de type « carrier of carriers » (opérateur des opérateurs) afin d'offrir une densification économique aux fournisseurs de services ou opérateurs mobiles LTE existants. Dense Air a effectué des essais étendus et des preuves de concepts en 2018 et offrira des services commerciaux en 2019, notamment dans le spectre récemment acquis en Nouvelle-Zélande, et prévoit de proposer des services 5G en Australie en 2020.

