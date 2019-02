Déclaration commune du CPC et du COC au sujet du reportage de CBC/radio-canada





Déclaration au sujet du Sport sécuritaire de :

Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien

Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien

TORONTO et OTTAWA, le 10 févr. 2019 /CNW/ - Les Comités olympique et paralympique canadiens défendent le sport libre de toute forme de harcèlement, d'abus ou de discrimination. Nous sommes engagés à la santé et à la sécurité de tous ceux qui concourent au sein des équipes olympique et paralympique du Canada ou qui travaillent à les soutenir et nous contribuons notre part pour garantir que le sport sécuritaire soit la norme.

Nous serons ensemble à Red Deer en Alberta la fin de semaine prochaine à l'occasion des Jeux d'hiver du Canada. Nous sommes impatients d'y rencontrer la ministre des Sports et nos partenaires du système sportif pour faire avancer cette importante conversation et ainsi mieux protéger ceux qui pratiquent le sport, aujourd'hui et demain.

Une partie de nos discussions sera axée sur une meilleure harmonisation des mécanismes et des mesures visant à traiter le harcèlement, l'abus et la discrimination dans les domaines de sensibilisation, de prévention, de signalement, de gestion et de suivi. L'objectif est d'assurer une compréhension commune parmi les intervenants et d'appuyer l'environnement le plus sécuritaire possible pour tous les participants, des clubs jusqu'à Équipe Canada.

Le COC et le CPC seront des voix fortes et influentes, engagées à stimuler des améliorations significatives sur cette question essentielle.

