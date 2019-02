Le gouvernement du Canada appuie la diffusion de la culture acadienne et francophone





Le gouvernement du Canada annonce un financement conjoint pour soutenir la diffusion des arts et de la culture francophone et acadienne

MONCTON, NB, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Les enjeux liés à la préservation, à la valorisation et au rayonnement de la langue et de la culture sont nombreux dans bien des communautés linguistiques en situation minoritaire. Le gouvernement du Canada sait que l'accès aux arts et à la culture favorise la vitalité et l'épanouissement de ces communautés, lesquelles contribuent directement à notre diversité culturelle.

Par l'entremise du Fonds d'action culturelle communautaire, qui fait partie du Plan d'action pour les langues officielles, le gouvernement du Canada allouera la somme de 200 000 dollars au Programme d'aide à la tournée et à la diffusion des arts et de la culture. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue également à ce programme en lui octroyant la somme de 200 000 dollars. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront à ce nouveau programme de favoriser la circulation des artistes et des produits culturels de l'Acadie dans les communautés du Nouveau-Brunswick. Les projets soutenus par l'entremise de ce programme mettront en valeur les arts de la scène, la musique, la littérature, les arts visuels, le cinéma, les arts médiatiques et la danse, réalisés par des artistes ou des groupes artistiques professionnels acadiens.

Le Programme d'aide à la tournée et à la diffusion des arts et de la culture permettra de garantir l'accès à la richesse des oeuvres créées par des artistes acadiens. Il fournira aux organismes artistiques les ressources nécessaires pour présenter ces oeuvres au public de la province. En favorisant le rayonnement de la culture acadienne et francophone aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, ce programme aura un impact positif sur le développement culturel des communautés francophones de la province.

« Le gouvernement du Canada croit qu'il est important d'appuyer et de célébrer l'apport remarquable des communautés francophones et acadiennes au dynamisme, à l'ouverture et à la prospérité du Canada. Je suis heureuse de voir cet important programme aller de l'avant, car il permettra aux gens du Nouveau-Brunswick d'avoir encore un plus grand accès à la culture et aux arts. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Notre gouvernement est heureux de faire en sorte que les artistes et organismes artistiques acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick soient en mesure de contribuer à bâtir une forte identité culturelle et linguistique ainsi que des liens forts avec leurs communautés. Je suis donc très heureux que l'appui au Programme d'aide à la tournée et à la diffusion des arts et de la culture dans les communautés francophones soit renouvelé et, qu'ainsi, nous facilitions l'accès du public aux créations artistiques d'ici. »

- L'honorable Robert Gauvin, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Canada, par l'entremise du Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023, fournit la somme de 200 000 dollars sur 2 ans au Programme d'aide à la tournée et à la diffusion des arts et de la culture.

Le Programme sera offert annuellement de 2018-2019 à 2019-2020 et comportera deux volets :

Le Volet de la tournée s'adresse aux groupes artistiques du Nouveau-Brunswick dont la vocation première est de produire et de présenter des spectacles ou manifestations artistiques dans une ou plusieurs disciplines artistiques.

tournée s'adresse aux groupes artistiques du Nouveau-Brunswick dont la vocation première est de produire et de présenter des spectacles ou manifestations artistiques dans une ou plusieurs disciplines artistiques. Le Volet de la diffusion s'adresse aux diffuseurs du Nouveau-Brunswick dont la vocation première est de présenter des spectacles ou expositions dans une ou plusieurs disciplines artistiques.

Le Plan d'action pour les langues officielles propose des investissements inégalés de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont près de 500 millions de dollars en nouveaux fonds.

Le Plan d'action pour les langues officielles met de l'avant un financement supplémentaire de 11,2 millions de dollars sur 5 ans pour le Fonds d'action culturelle communautaire.

