Découvrez le billet All Access Tour de l'Empire State Building





NEW YORK, 7 février 2019 /PRNewswire/ -- L'Empire State Building (ESB) a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau billet premium, All Access Tour (visite en accès illimité), une visite guidée exclusive qui permet aux visiteurs de ce lieu emblématique de découvrir des endroits du gratte-ciel qui sont autrement interdits d'accès aux détenteurs de billets standard.

Avec ce billet, disponible uniquement sur réservation sur le site Web www.esbnyc.com et pour un maximum de six personnes, les visiteurs commenceront leur visite de l'ESB par le couloir de l'entrée VIP et bénéficieront d'un accès privé à son foyer des artistes. Ce foyer dispose de sa propre salle de bains et d'une salle de maquillage. C'est là même que des stars comme Kristen Bell, John Cena, Adriana Lima, Eminem, Millie Bobby Brown et les Radio City Rockettes se préparent pour des apparitions spéciales. Vous pourrez y déguster des collations et des boissons non alcoolisées gratuites, contempler les souvenirs laissés par des visiteurs célèbres et immortaliser votre visite en prenant un selfie dans son espace photo doté d'un anneau lumineux. Une bouteille réfrigérée de Veuve Cliquot est également disponible moyennant un supplément. Après la visite du foyer des artistes, les visiteurs entameront une visite privée des lieux comprenant la découverte de la toute nouvelle entrée réservée aux clients sur la 34e rue où ils seront gracieusement pris en photo devant une maquette majestueuse de 7 mètres et demi de l'Empire State Building. La visite comprend également un passage en coulisse par le rez-de-chaussée où les visiteurs pourront découvrir des photos d'archives de la construction, une visite du célèbre Observatoire en plein air du 86e étage et, point culminant de la visite, le hall d'entrée Art Deco magnifiquement restauré donnant sur la 5e avenue.

« Alors que l'Empire State Building continue d'évoluer et d'améliorer l'expérience proposée à ses clients, nous sommes ravis de lancer le billet All Access Tour, qui vous emmène de l'autre côté des cordes de velours », a déclaré Jean-Yves Ghazi, directeur général adjoint de l'Observatoire. « Le billet All Access Tour offre à tous ceux qui font une réservation le même traitement que celui réservé aux célébrités et aux autres invités de marque qui se rendent dans cet endroit emblématique. Venez nous rendre visite et offrez-vous un souvenir impérissable. »

Cinq billets All Access Tour sont disponibles chaque jour, du lundi au dimanche, au prix de 500 dollars par personne. Les réservations peuvent uniquement se faire sur le site Web www.esbnyc.com.

À propos de l'Empire State Building

Surplombant le centre de Manhattan de ses quelque 443 mètres (de la base à l'antenne), l'Empire State Building, propriété de l'Empire State Realty Trust, Inc., est le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Grâce à de nouveaux investissements en matière d'efficacité énergétique, d'infrastructure, d'espaces publics et d'aménagement, l'Empire State Building attire des locataires prestigieux du monde entier issus d'un large éventail de secteurs. L'Empire State Building a été désigné « destination de voyage la plus populaire au monde » dans une étude menée par Uber et « bâtiment préféré des Américains » dans un sondage réalisé par l'American Institute of Architects. Pour plus d'informations sur l'Empire State Building, consultez www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de l'Empire State Realty Trust

L'Empire State Realty Trust, Inc (NYSE : ESRT), une importante société d'investissement immobilier (REIT), détient, gère, exploite, acquiert et repositionne des immeubles de bureaux et des locaux commerciaux à Manhattan et dans la grande région métropolitaine de New York, y compris l'Empire State Building, le « bâtiment le plus célèbre du monde ». Établie dans la ville de New York, la société dispose d'un bureau principal et d'un portefeuille de bureaux et de locaux commerciaux couvrant une superficie totale de 938 000 mètres carrés locatifs au 30 septembre 2018, soit 873 000 mètres carrés locatifs répartis dans 14 immeubles de bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, dans le Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, à New York, et environ 65 000 mètres carrés locatifs dans son portefeuille de locaux commerciaux.

