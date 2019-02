Le chef de police de Toronto Mark Saunders, le défenseur Jake Gardiner des Maple Leafs et l'organisme Women of Influence rallient les Canadiens pour unir le monde en repêchage de 2?000+ athlètes Olympiques spéciaux





TORONTO, le 5 févr. 2019 /CNW/ - Le chef de police Mark Saunders, le défenseur des Maple Leafs de Toronto Jake Gardiner et la co présidente-directrice générale de l'organisme Women of Influence Stephania Varalli avance aujourd'hui la promesse que les jeux de la jeunesse invitants (JJI) uniront le monde. Ce trio improbable s'est uni pour le lancement officiel de la campagne ''Repêcher un athlète''. C'est un appel aux entreprises, aux communautés, aux écoles et aux Canadiens d'un océan à l'autre d'unir leurs efforts.

Les organisateurs estiment qu'un montant de 2 millions de dollars sera nécessaire pour repêcher 2?000 athlètes, du Canada, des États-Unis et d'autour du monde et obtenir du succès pour participer aux jeux qui auront lieu du 14 au 17 mai à Toronto. Les jeux invitants de la jeunesse (JIJ) sont parmi plusieurs événements marquants le 50e anniversaire des Olympiques spéciaux dans le monde entier. Ces jeux sont innovateurs, car ils accueilleront des individus avec et sans déficience intellectuelle qui compétitionneront contre et à côté l'un de l'autre.

La campagne ''Repêchez un athlète'' offre plusieurs façons de participer aux repêchages tout au long des stades de qualification "pour un athlète ou une équipe qui sera nommée, ''pour un athlète ou une équipe du Canada, des États-Unis ou du monde entier qui s'est déjà qualifiée. Le site web ''Repêchez un athlète'' offrira l'option aux donateurs de repêcher totalement ou partiellement un individu ou une équipe, en plus d'options liées à l'événement sportif et la ville ou le pays de provenance des équipes et athlètes participants :

Repêchez un individu : 1?000 $ par athlète de piste et pelouse. Repêchez une équipe : 5?000 $ pour une équipe de basketball ou de pétanque ou 10?000 $ pour une équipe de hockey en salle ou de soccer. Appuyez un individu ou une équipe avec un don partiel envers le repêchage final (du Canada et du monde entier)

Les organisateurs des jeux de la jeunesse invitants (JJI) ont l'intention de repêcher tous les athlètes admissibles d'ici la mi-avril. Ces personnes et ces organismes participeront aux cinq repêchages de Jake Gardiner : Jada Clarke, Julian Fabbri, J'yquan Lawrence-Sappleton, Louis Osawaru and Maitri Patel, Track & Field, Central Etobicoke High School, Etobicoke; Trinity Earl, Soccer, J. Clarke Richardson CI., Ajax, repêché par The Women of Influence et Joshua Nwachukwu, Track & Field, Central Etobicoke High School, Etobicoke repêché par le Chef Mark Saunders et le président honoraire des jeux de la jeunesse invitants.

Les qualifications pour les jeux sont en cours et elles se poursuivront jusqu'en avril, à temps pour les jeux. Les organisateurs de la campagne estiment que le repêchage final inclura plus de 200 équipes et 300 athlètes individuels de partout au Canada. Tous les sports offriront deux divisions. La première division sera traditionnelle, constituée d'individus déficients

intellectuellement. La deuxième division unira des individus déficients intellectuellement et sans

déficience qui auront la possibilité de compétitionner dans la même équipe.

CITATIONS :

Jake Gardiner : "Le sport nous unit. La nature de ces jeux va multiplier par dix ce sentiment. C'est un honneur d'appuyer ce repêchage et d'encourager les partisans et tous les Canadiens à se joindre à nous."

Le chef Saunders des Services de Police de Toronto et le président honoraire des jeux : "Ce sera la première fois que des athlètes avec une déficience intellectuelle vont représenter leur école et leur pays sur une estrade international. Vous faites beaucoup plus que les repêcher pour un événement, vous les aidez à réaliser un rêve qu'ils porteront pendant toute leur vie."

*Les dons de plus de 20 $ sont admissibles pour des reçus fiscaux

Stephania Varalli, de l'organisme Women of Influence : " Il n'y a pas de meilleur moment dans l'histoire que l'année de notre 25e anniversaire pour appuyer un mouvement centré sur l'inclusion et la poursuite de l'excellence personnelle. Nous pouvons tous contribuer. Chaque don compte.

Les Olympiques spéciaux de la jeunesse qui auront lieu à Toronto du 14 au 17 mai 2019 uniront 2?500 élèves athlètes âgés de 13 à 21 ans avec ou sans déficience intellectuelle provenant de partout dans le monde avec leurs entraîneurs. L'événement sera hébergé par le Service de police de Toronto avec l'appui de la province de l'Ontario et la Ville de Toronto. Les jeux de la jeunesse #YouthGames 2019 vont créer un événement sportif mondial et un héritage communautaire pour l'année du 50e anniversaire des Olympiques spéciaux.

