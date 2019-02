Saviez-vous que vous pourriez avoir le droit de demander des frais médicaux?





OTTAWA, le 1er févr. 2019 /CNW/ - Vous pourriez être en mesure de réduire le montant de votre impôt fédéral à payer en demandant un crédit d'impôt non remboursable pour toute une gamme de frais médicaux.

Vous pourriez réclamer des frais médicaux pour vous ou votre époux ou conjoint de fait, vos enfants à charge (enfants de moins de 18 ans) et certaines autres personnes à charge.

Les conditions pour réclamer des frais médicaux

Les frais médicaux que vous pouvez réclamer doivent :

être admissibles - l'Agence du revenu du Canada (ARC) publie une liste des frais médicaux les plus courants qui pourraient être admissibles;

(ARC) publie une liste des frais médicaux les plus courants qui pourraient être admissibles; avoir été payés par vous ou votre époux ou conjoint de fait;

avoir été payés dans une période de 12 mois se terminant en 2018 et ne pas avoir été réclamés en 2017.

Avant de produire votre déclaration, assurez-vous que les frais médicaux que vous réclamez sont admissibles. Si vous réclamez des frais non admissibles (p. ex., des frais d'adhésion à un club d'athlétisme ou à un centre de conditionnement physique, ou l'achat de médicaments en vente libre), l'ARC pourrait modifier votre déclaration en conséquence.

Demande de remboursement des frais de déplacement

Avez-vous voyagé au moins 40 kilomètres (aller seulement) à partir de votre domicile pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas offerts où vous habitez? Si oui, vous pourriez être en mesure de demander le remboursement des frais de transport en commun (p. ex., taxi, autobus, train). Lorsque le transport en commun n'est pas facilement accessible, vous pourriez plutôt réclamer les frais d'utilisation d'un véhicule.

Avez-vous voyagé au moins 80 kilomètres (aller seulement) à partir de votre domicile pour obtenir des soins médicaux qui ne sont pas offerts où vous habitez? Si oui, vous pourriez être en mesure de demander le remboursement des frais d'hébergement, de repas et de stationnement, en plus de vos frais de transport.

Est-ce que quelqu'un a voyagé avec vous? Si oui, vous pourriez être en mesure de demander le remboursement des frais de transport et de déplacement de cette personne. Pour présenter cette demande, un professionnel de la santé doit attester par écrit que vous étiez incapable de vous déplacer seul pour obtenir des services médicaux.

Aide supplémentaire

Si vous avez un faible revenu d'emploi ou un revenu d'un travail indépendant et que vos frais médicaux sont élevés, vous pourriez avoir droit à un supplément remboursable pour frais médicaux. Ce supplément pourrait réduire le montant d'impôt fédéral que vous payez jusqu'à concurrence de 1 222 $.

Nouveau cette année

Le crédit d'impôt pour frais médicaux a été élargi pour autoriser les dépenses liées aux animaux de service spécialement dressés pour exécuter des tâches précises pour un patient souffrant d'une déficience mentale grave, l'aidant ainsi à gérer sa déficience. Les dépenses admissibles effectuées en 2018 comprennent le coût de l'animal, ses soins et son entretien (aliments et soins vétérinaires) et les frais de déplacement raisonnables du patient vers une école, une institution ou un autre établissement offrant une formation pour le dressage de ces animaux. Les dépenses admissibles comprennent aussi les frais d'hébergement et de pension raisonnables versés pour la fréquentation à temps plein par le patient d'une école, d'une institution ou d'un autre établissement offrant une formation pour le dressage de ces animaux.

Soyez branché

Pour recevoir des mises à jour lorsque sur ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada, vous pouvez :

Suivre l'ARC sur Facebook

Facebook Suivre l'ARC sur Twitter - @AgenceRevCan.

@AgenceRevCan. Suivre l'ARC sur LinkedIn.

LinkedIn. Vous abonner à une liste d'envois électroniques de l'ARC.

liste d'envois électroniques de l'ARC. Ajouter nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles.

fils RSS à votre lecteur de nouvelles. Allez sur YouTube pour regarder nos vidéos sur l'impôt.

Soyez branché

Personnes-ressources pour les médias - Agence du revenu du Canada

SOURCE Agence du revenu du Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2019 à 16:53 et diffusé par :