Augmentation du salaire minimum - Le gouvernement Legault doit faire preuve d'audace





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que les informations concernant la hausse du salaire minimum pour 2019 au Québec se font attendre, l'IRIS a analysé les impacts liés à l'importante augmentation du salaire minimum en Ontario en 2018. Les conclusions de la fiche technique sont sans équivoque : contrairement aux idées reçues, la hausse du salaire minimum a été bénéfique pour la province voisine du Québec.

L'exemple de l'Ontario montre qu'il n'y a eu aucun impact économique négatif lié à une augmentation significative du salaire minimum l'an dernier. Par contre, les avantages sont clairs. Le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs a augmenté de façon remarquable, grâce à un salaire plus élevé. C'est particulièrement vrai pour les femmes, qui sont nombreuses, tant au Québec qu'en Ontario, à occuper des postes ayant une rémunération plus basse.

En plus de ne pas avoir de conséquences négatives, augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure aurait des répercussions très positives sur le plan des retombées économiques pour l'ensemble des régions du Québec.

Citations de l'auteur et chercheur à l'IRIS, Philippe Hurteau

«?Comme l'a si bien dit le ministre du Travail avant les Fêtes, il est impossible de vivre décemment avec le salaire minimum actuel. Il doit être augmenté à 15 $ l'heure sans plus tarder.?»

«?L'effet positif d'une augmentation significative du salaire minimum se ferait ressentir sous forme de retombées économiques dans toutes les régions du Québec.?»

«?Le ministre Boulet a tort quand il dit que l'Ontario est allé trop loin, affirme Philippe Hurteau, chercheur à l'IRIS. Il n'y a eu ni diminution du nombre d'heures travaillées, ni pertes d'emploi, ni réduction de la fréquentation scolaire en 2018, après une hausse de plus de 2 $ de l'heure du salaire minimum.?»

À propos de l'IRIS

Institut de recherche à but non lucratif, indépendant et progressiste, l'IRIS a été fondé en 2000. L'Institut produit des recherches sur les grands enjeux de l'heure (partenariats public-privé, fiscalité, éducation, santé, environnement, etc.) et diffuse un contre-discours aux perspectives que défendent les élites économiques.

Pour lire la note : https://iris-recherche.qc.ca/publications/caq-3-salaireminimum .

SOURCE Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :