Le nouveau guide alimentaire canadien mise sur la qualité





Une occasion exceptionnelle pour réfléchir et poser les gestes en matière de saine alimentation

MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) est fier d'avoir participé activement, en présence de la ministre de la Santé, l'honorable Ginette C. Petitpas Taylor, au lancement du tout nouveau Guide alimentaire canadien. Pour l'OPDQ, la démarche décrite par Santé Canada, soit l'utilisation de données scientifiques récentes et solides provenant d'études indépendantes et la participation de nombreux experts, est rassurante.

« L'alimentation est un des facteurs principaux du fardeau des maladies au Canada. Le Guide est une occasion exceptionnelle à la fois de réfléchir sur nos habitudes alimentaires et de poser les gestes pour prévenir, maintenir et rétablir la santé à l'aide notamment d'aliments sains et peu transformés », a affirmé Mme Paule Bernier, présidente de l'OPDQ.

Un pas de géant en abordant la QUALITÉ

Lors de son allocution, Mme Bernier a salué le fait que le Guide mise sur la qualité et non plus sur la quantité. Comme les diététistes le souhaitaient, il n'est plus prescriptif, il ne dit pas combien d'aliments manger chaque jour. Le Guide encourage plutôt la qualité de l'offre alimentaire; la qualité des choix que les consommateurs feront à l'épicerie, au restaurant ou ailleurs; la qualité des compétences culinaires pour bien nous alimenter; et la qualité - et le plaisir - des repas pris en bonne compagnie.

Une occasion pour s'engager en tant que société

« L'engagement de tous les acteurs du milieu de l'alimentation est souhaitable. Tous ensemble, les gouvernements, les agriculteurs et les producteurs, les professionnels de la santé et de l'éducation, la population et aussi l'industrie de la transformation alimentaire, nous avons un rôle important à jouer dans l'adoption de bonnes habitudes alimentaires. Utilisons le momentum créé par la sortie du nouveau Guide pour donner un élan nouveau aux efforts déjà investis. », a conclu Mme Bernier.

