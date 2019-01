Hainan Airlines lancera un vol direct entre Dublin et Shenzhen le 25 février





PÉKIN, 22 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La compagnie aérienne Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (dite « Hainan Airlines ») prévoit de lancer un vol direct entre Shenzhen et Dublin le 25 février 2019. Avec une fréquence de deux vols aller-retour hebdomadaires les lundis et vendredis, la ligne sera desservie par un Boeing 787 Dreamliner dont les cabines sont aménagées de manière spacieuse et confortable. La classe affaires sera équipée de sièges-lits inclinables à 180 degrés, alors que chaque siège de l'avion est doté d'un système exclusif de divertissement à la demande. Tous les passagers se verront servir des repas somptueux des cuisines occidentale et orientale. De plus, l'utilisation d'appareils électroniques portables à bord sera autorisée.

La ligne Dublin-Shenzhen est le deuxième vol direct de Hainan Airlines entre la Chine continentale et l'Irlande après l'inauguration de la liaison Pékin-Dublin-Édimbourg-Pékin. Il s'agit également de la troisième liaison internationale de la compagnie aérienne lancée cette année en partance de Shenzhen. Hainan Airlines exploite actuellement plus de dix lignes internationales au départ de Shenzhen, desservant Brisbane, Bruxelles, Madrid, Oakland, Osaka, Tel-Aviv, Vancouver et Zurich, entre autres destinations.

Les billets pour les vols Dublin-Shenzhen peuvent être réservés dès maintenant. Les passagers pourront s'informer davantage sur les réservations en consultant le site officiel de la compagnie aérienne www.hnair.com.

Voici les horaires des vols Shenzhen-Dublin de Hainan Airlines (tous les horaires indiqués sont en heure locale) :

N° de vol Type d'avion Programme Ville de départ Heure de départ Heure d'arrivée Ville d'arrivée HU755 B787 Lundi/vendredi Shenzhen 1:30 07:00 Dublin HU756 B787 Lundi/vendredi Dublin 09:00 05:30 + 1 j Shenzhen

Remarque : Les horaires précis peuvent être confirmés sur le site officiel de Hainan Airlines.

