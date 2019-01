Une étude de Sunwing démontre que Mieux Voyager vous rendra heureux et aura des avantages à plus long terme





L'étude démontre la réalité du «?halo de vacances?», et que celui-ci commence bien avant le début des vacances



MONTRÉAL, 18 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Blue Monday, l'une des journées les plus tristes de l'année, approche à grands pas, avec des températures glaciales, des journées plus courtes et des résolutions du Nouvel An qui commencent à flancher. Bien que le troisième lundi du mois (le 21 janvier) est connu comme étant le jour le plus triste de l'année pour beaucoup de Canadiens, le remède à ces blues de l'hiver est simple : des vacances, mais pas n'importe lesquelles, des vacances vous permettant de Mieux Voyager!

«?Planifier des vacances peut immédiatement modifier notre humeur, mais en plus, les effets suivant de très bonnes vacances peuvent nous donner un sentiment de bien-être menant à des changements dans notre style de vie qui auront des bienfaits à long terme sur notre humeur?», dit Michelle Fischler, M. S. S., T. S. A., P. A. «?Se permettre de penser à ce souvenir plaisant de vacances peut nous remonter le moral pendant une journée stressante.?»



Menant une enquête* sur des voyageurs de partout au pays, Sunwing a tout appris sur ce dont les Canadiens ont besoin et ce qu'ils veulent pour Mieux Voyager, pour créer une meilleure expérience de voyage et une bulle de plaisir qui durera plus longtemps.

Selon Sunwing, 75 % des voyageurs canadiens ressentent un pic d'excitation quand ils réservent leurs vacances à venir, et la semaine avant leur départ, une preuve que l'effet «?halo de vacances?» commence bien avant d'arriver à l'aéroport.

«?Le seul fait de planifier des vacances peut avoir un effet positif sur l'état d'esprit d'une personne?», dit Marie-Josée Carrière, Directrice marketing, Québec. «?Ce n'est pas étonnant que les vacances tropicales rendent heureux, mais nous sommes ravis d'apprendre comment les Canadiens peuvent transformer leur bulle de vacances en souvenirs qu'ils pourront se remémorer toute leur vie dès qu'ils se sentent tristes.?»

Pour ce qui est des aspects des vacances qui excitent le plus les voyageurs, 52 % des Canadiens choisiraient de dépenser pour des excursions ou des expériences locales (cette proportion est encore plus élevée chez les milléniaux, à 69 %), 46 % opteraient pour des surclassements en vol et 33 % inviteraient plus de gens à venir en vacances avec eux. Il est plus probable que les Canadiens choisissent des souvenirs que des massages; seuls 31 % d'entre eux choisiraient des extras VIP comme des rendez-vous au spa ou des soupers privés, la catégorie de dépenses la moins élevée dans toutes les tranches démographiques du pays. De même, seulement 3 % des Canadiens disent qu'apercevoir une vedette améliorerait leurs vacances. Nous n'avons besoin de rien de plus que le soleil et la plage!

Les escapades hivernales sont importantes pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Si le coût n'entrait pas en ligne de compte, 52 % des Canadiens choisiraient d'allonger leur séjour et de rester dans le Sud un peu plus longtemps. En fait, 61 % d'entre eux ont même affirmé qu'ils auraient volontiers prolongé leurs dernières vacances.

Les Canadiens pourront se remonter le moral par les bienfaits du voyage en profitant à partir du vendredi 18 janvier à 15 h du solde Échappez aux blues de l'hiver de Sunwing, au cours duquel ils pourront économiser jusqu'à 40 % sur des vacances tout compris. Pour que tous les Canadiens en manque de soleil profitent de l'effet «?halo de vacances?», Sunwing s'est associé à l'Office de tourisme de la République dominicaine pour sortir le pays des blues de l'hiver grâce à des activations excitantes dans trois villes. Une plage intérieure à Montréal et des dômes de 9 mètres à Toronto et à Vancouver proposeront chacun des palmiers, des lampes chauffantes, des chaises longues, un divertissement, des boissons gratuites et des mini-massages. Les clients pourront visiter ces boutiques éphémères pour retrouver le bonheur en s'évadant vers un paradis tropical sans avoir à quitter la ville. Chaque emplacement offrira plusieurs chances de recevoir des bons de voyage de Vacances Sunwing d'une valeur allant jusqu'à 200 $, et certains visiteurs chanceux gagneront des vacances tout compris. Ils pourront s'inscrire sur place ou en ligne pour courir la chance de gagner des vacances tout compris de sept jours pour deux personnes en République dominicaine.

Pour plus d'informations sur les forfaits vacances de Sunwing ou pour effectuer une réservation, visitez www.sunwing.ca/fr ou communiquez avec un agent de voyages.

* L'entreprise National Omni a donné le questionnaire à plus de 1?500 Canadiens le 2 janvier 2019, par le biais de Maru/Blue.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré verticalement en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires dans le Sud. Cela permet à Sunwing de négocier de meilleures aubaines et offres exclusives dans tous les hôtels les mieux cotés des Caraïbes, de l'Amérique centrale et du Mexique. Sunwing, une compagnie renommée pour son service primé, est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisirs par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix du consommateur. Les clients pourront commencer leurs vacances dans l'élégance avec le service en vol primé, qui comprend un verre de vin mousseux*, du thé, du café et des boissons non alcoolisées gratuits, en plus d'un menu d'achats à bord de collations et de repas légers (incluant des choix pour enfants) inspirés par la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour.

* le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

