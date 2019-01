Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme de nature et d'aventure - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,4 M$ pour bonifier le tourisme de nature et d'aventure dans la région de la Chaudière-Appalaches





SAINT-SYLVESTRE, QC, le 17 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 1 427 500 $ à la Société de développement du mont Sainte-Marguerite pour l'appuyer dans la bonification des activités proposées à la base de plein air Domaine du Radar ainsi que dans la construction d'infrastructures à vocation touristique. Au total, ce sont plus de 4,5 millions de dollars qui seront investis dans la région.

La ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Eve Proulx, et la députée de Lotbinière?Frontenac, Mme Isabelle Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

Citations :

« C'est avec plaisir que je procède à cette annonce d'aide financière pour un projet touristique d'envergure qui se concrétisera dans la région de la Chaudière-Appalaches. La région possède un territoire naturel d'une grande beauté, et les promoteurs du milieu sont bien conscients de son potentiel touristique. Cette initiative aura sans aucun doute des effets positifs sur l'économie locale et régionale, puisqu'elle permettra d'attirer davantage d'amateurs de plein air à l'affût de nouveautés. Je suis convaincue que les activités originales qui seront développées au Domaine du Radar plairont à tous les visiteurs, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis évidemment très heureuse que ce projet exceptionnel soit soutenu par le gouvernement du Québec. Ce dernier s'avère d'une grande importance économique pour la région et favorisera assurément le rayonnement de notre destination, qui a tant à offrir. Je salue le travail des acteurs de l'industrie, qui font tout en leur pouvoir pour diversifier notre offre touristique. Grâce à leurs efforts, ils contribuent à faire de la Chaudière-Appalaches une destination qui se démarque. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière?Frontenac

« Le Québec est un immense terrain de jeux, et sa multitude d'attraits naturels et touristiques fait de notre destination un endroit de choix pour profiter des joies du plein air toute l'année. L'industrie touristique québécoise prouve une fois de plus que ce ne sont pas les idées qui manquent pour développer et bonifier notre offre, et c'est avec fierté que j'applaudis le projet mis sur pied par la Société de développement du mont Sainte-Marguerite. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

Ce projet consiste, entre autres :

à créer et à mettre en oeuvre une expérience immersive et multimédia et à aménager un espace muséal dans un ancien bâtiment militaire historique situé sur le mont Sainte-Marguerite .

à construire et à installer un système de luge sur rails sur la montagne, qui sera en activité pendant la période estivale;



à bonifier l'espace de baignade et de détente pour les familles.

Le Domaine du Radar est situé sur une ancienne base militaire de surveillance aérienne appartenant autrefois à l'Aviation royale du Canada . Son existence se plaçait dans le cadre de la NORAD (North American Aerospace Defense Command) constituant, avec une trentaine de bases semblables et réparties sur le même méridien, un bouclier d'observation et de communication appelé la ligne Pinetree (Pinetree Line). Aujourd'hui, le même site a changé complètement de vocation pour devenir le Domaine du Radar, dernière base radar accessible du Québec.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, et entraînera une augmentation du nombre de visiteurs ainsi qu'un accroissement des dépenses touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et se distingue par son offre multiactivité.

